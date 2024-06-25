Tem alguma coisa errada Como os bots web scrapers prejudicam os lucros do comércio eletrônico

Como o próprio nome sugere, esses bots se infiltram e extraem todos os dados e conteúdos acessíveis ao público, como imagens, detalhes de produtos, informações sobre preços e informações sobre disponibilidade de estoque de um website.

Esse conteúdo pode ser aproveitado de várias maneiras. Ele pode ser usado para análise da concorrência, por exemplo, incluindo preços de produtos, descontos, estoque e números de SKU, categorias e descrições de produtos. O site legítimo também pode ser duplicado como parte de uma campanha de phishing ou representação de marca para reduzir os preços e levar os negócios para a concorrência.

Os web scrapers menos perigosos ainda podem diminuir o desempenho do website e aumentar os custos de computação e de servidor ao sobrecarregar o website com solicitações GET. Seja qual for a finalidade, os bots web scrapers podem reduzir a receita, aumentar os custos de TI e prejudicar a experiência do cliente, deixando você em desvantagem competitiva.

Abordamos esse fenômeno e o que as organizações de comércio eletrônico podem fazer para se proteger em um novo relatório SOTI (State of the Internet), Extração dos seus resultados: como os web scrapers impactam o comércio eletrônico.