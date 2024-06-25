Quel est ce bruit étrange ? Comment les bots d'extraction Web érodent les bénéfices du commerce électronique

Ces bots se glissent dans un site Web et en extraient toutes les données et tous les contenus accessibles au public (images, détails sur les produits, informations sur les prix et sur la disponibilité des stocks).

Ce contenu peut être exploité de différentes manières. Il peut être utilisé pour l'analyse de la concurrence, par exemple, y compris les prix des produits, les remises, les stocks et les numéros d'UGS, les catégories et les descriptions des produits. Il arrive également que le site légitime soit dupliqué dans le cadre d'une campagne d'hameçonnage ou d'usurpation d'identité de marque pour permettre aux concurrents de proposer des prix inférieurs.

Les extracteurs Web moins menaçants peuvent néanmoins nuire aux performances du site Web et faire grimper les coûts de calcul et de serveur en inondant le site de requêtes GET. Quel que soit leur objectif, les extracteurs Web peuvent faire baisser le chiffre d'affaires, augmenter les coûts informatiques et nuire à l'expérience des clients, ce qui vous place dans une position désavantageuse par rapport à la concurrence.

Nous nous sommes penchés sur ce phénomène et sur les mesures que les entreprises de commerce électronique peuvent prendre pour se protéger, dans le nouveau rapport SOTI (État des lieux d'Internet), « Protégez vos données et vos revenus : impact des extracteurs Web sur le commerce électronique ».