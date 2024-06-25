スクレイピングとは何か？WebスクレイパーボットはEコマースの収益をどのように低下させているか

その名前が示すとおり、このボットはWebサイトをクロールし、一般公開されているすべてのデータとコンテンツ（画像、製品詳細、価格情報、在庫状況情報など）をスクレイプします。

収集されたコンテンツはさまざまな方法で活用できます。たとえば、製品の価格、割引、在庫、製品SKU番号、カテゴリー、説明などの競合分析に使用することが可能です。また、正当なサイトがフィッシングや、ブランドになりすましたキャンペーンの一部として複製され、競争に巻き込まれる安値を付ける可能性もあります。

脅威の低いWebスクレイパーであっても、GET要求でサイトをフラッディングすることで、Webサイトのパフォーマンスを低下させ、コンピューティングとサーバーのコストを増加させることができます。スクレイパーボットの目的に関わらず、収益の減少、ITコストの増加、顧客体験の低下が起きる可能性があり、競争上不利な状況に陥るおそれがあります。

この現象と、Eコマース組織が自社を守るためにできることについて、最新のインターネットの現状（SOTI）レポート「削ぎ落とされる収益：」でWebスクレイピングデータを掘り下げています。