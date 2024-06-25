Che cosa fa lo scraping? In che modo i bot dei web scraper possono erodere i profitti dell'e-commerce

Gli autori dei bot sono intelligenti e le loro tattiche migliorano costantemente. Il rilevamento e la mitigazione dei bot dei web scraper dannosi richiedono competenze e strumenti alquanto sofisticati come gli stessi bot. Collaborare con un partner con queste capacità può risultare prezioso per arginare la marea dei bot dei web scraper dannosi.

Lo scenario dei bot è in continua evoluzione e pone nuove sfide in termini di sicurezza alle organizzazioni di e-commerce. Comprendere la minaccia del web scraping è il primo passo importante verso la protezione delle attività aziendali dalle perdite causate dalle frodi e verso la realizzazione di società di e-commerce sempre più prospere e produttive senza bot dannosi.