¿Qué es eso de scraping? Cómo merman los bots de scrapers web la rentabilidad del comercio electrónico

Como su nombre indica, estos bots se ocupan del rastreo y el raspado (scraping) de todos los datos y contenidos de acceso público (imágenes, detalles de productos, información sobre precios e información sobre disponibilidad de inventario) de un sitio web.

Este contenido se puede aprovechar de diversas formas. Se puede utilizar para análisis competitivos, por ejemplo, incluidos precios de productos, descuentos, inventario y números de SKU, categorías y descripciones de los productos. El sitio legítimo también puede duplicarse como parte de una campaña de phishing o suplantación de marca para ofrecer precios a la baja que se lleven el negocio a la competencia.

Los scrapers web menos amenazantes también pueden disminuir el rendimiento del sitio web y aumentar los costes informáticos y de servidor inundando el sitio con solicitudes GET. Sea cual sea su finalidad, los bots de scraping pueden reducir los ingresos, aumentar los costes de TI y minar la experiencia del cliente, dejándole en una situación de desventaja competitiva.

Hemos analizado este fenómeno y lo que las organizaciones de comercio electrónico pueden hacer para protegerse en un nuevo informe sobre el estado de Internet (SOTI), Web scrapers en e-commerce: un peligro para su negocio.