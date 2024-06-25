这种抓取会产生怎样的影响？网络抓取类爬虫程序如何损害电商利润

正如其名称所暗示的，这类爬虫程序会潜入网站并抓取所有可公开访问的数据和内容，比如图片、产品详情、定价信息和库存信息。

此类内容可通过各种各样的方式加以利用。例如，可将其用于竞争分析，包括产品价格、折扣、库存，以及产品 SKU 编号、类别和描述。合法网站还可能被复制用于网络钓鱼或品牌仿冒活动以压低价格，从而导致企业陷入恶性竞争。

威胁性较低的网络爬虫程序仍可能通过涌入网站的铺天盖地的 GET 请求来降低网站性能，抬高计算和服务器成本。无论出于什么目的，抓取类爬虫程序都可能使电商降低收入、增加 IT 成本并损害客户体验，让您处于竞争劣势。

我们在新的互联网现状 (SOTI) 报告中探讨了这一现象，并探讨了电商企业可以采取哪些措施来进行自我保护。该报告名为《侵蚀您的利润：网络爬虫程序对电商行业的影响》。