Akamai SIRT 보안 주의보: CVE-2023-26801 미라이 봇넷 멀웨어 확산을 위해 악용된 취약점

보안 전문가 사이에 널리 알려진 미라이 봇넷은 2016년 DynDNS 공격 사례로 더욱 유명해졌습니다. 그 이후 미라이 봇넷의 영향을 받은 수많은 변종과 봇넷이 등장했으며, 그 영향력은 여전히 지속되고 있습니다. 2023년 6월 13일 Akamai SIRT는 최근 2023년 3월에 발견된 주요 명령어 인젝션 취약점인 CVE-2023-26801의 실제 악용 사례를 관측했습니다. CVSS가 9.8인 이 취약점은 감염된 디바이스뿐 아니라 디바이스가 상주하는 네트워크에도 심각한 손상을 입힐 수 있습니다.

이 취약점을 통해 공격자는 영향받는 무선 라우터에 조작된 요청을 보내, 감염된 디바이스에서 명령어를 실행할 수 있습니다. 이러한 명령어 중 하나가 미라이를 삽입하고 실행해 보안 문제로 이어지게 됩니다.

이 블로그 게시물에서는 이 취약점에 대해 설명하고 그 영향에 대해 논의하며 관측된 침해 지표(IOC)를 제공하고자 합니다. 현재 활성화된 악용 사례이므로, 새로운 정보가 발견될 경우 게시물이 업데이트될 수 있습니다.