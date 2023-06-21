Notifica sulla sicurezza dell'Akamai SIRT: sfruttamento della CVE-2023-26801 per diffondere il malware della botnet Mirai

La botnet Mirai è un nome familiare tra gli addetti alla sicurezza, in particolare per l'attacco del 2016 a DynDNS. Da quel momento, ci sono state numerose varianti e botnet influenzate dalla botnet Mirai, che ha ancora un impatto. L'ultimo esempio è stato osservato dall'Akamai SIRT il 13 giugno 2023: uno sfruttamento attivo della CVE-2023-26801, una vulnerabilità critica CMDi (Command injection) scoperta nel marzo 2023. Con una CVSS di 9.8, questa vulnerabilità ha un notevole potenziale di danni, sia per il dispositivo infetto, sia per la rete su cui risiede.

La vulnerabilità consente a un criminale di inviare una richiesta manipolata ai router wireless interessati con l'intento di eseguire comandi sul dispositivo infetto. Uno di questi comandi inietta ed esegue Mirai, causando una serie di problemi di sicurezza.

In questo blog, descriveremo la vulnerabilità, ne discuteremo l'impatto e presenteremo gli indicatori di compromissione (IOC) che abbiamo osservato. Si tratta dello sfruttamento attivo di una violazione e questo post verrà aggiornato non appena verranno scoperte nuove informazioni.