Akamai SIRTセキュリティ報告：CVE-2023-26801の悪用によるMiraiボットネットマルウェアの拡散

LB-LINKはこの脆弱性について通知を受けており、影響を受けるユーザーは以下の6つの対策をとることをお勧めします。

1. ファームウェアをアップデートする：世界各国のユーザーや中国のユーザー向けに、影響を受けるモデル（LB-LINK BL-AC1900_2.0、BL-WR9000、BL-X26、およびBL-LTE300）についてファームウェアのアップデート情報がベンダーのWebサイトに掲載されますので、最新の情報を確認してください。

2. すみやかにダウンロードおよびインストールする：ファームウェアのアップデートバージョンが提供されたら、すみやかにダウンロードおよびインストールして、脆弱性に対処します。

3. ネットワークアクセスを制限する：一般的なセキュリティ対策として、インターネットから直接LB-LINKルーターにアクセスできないようにすることをお勧めします。適切なファイアウォールルールやネットワークセグメンテーションを実装し、影響を受けるデバイスへのアクセスを制限します。

4. 強力な認証を導入する：不正アクセスのリスクを緩和するため、ルーターの管理インターフェースにアクセスする際は、推測されにくい強いパスワードを利用します。複雑なパスワードを使用するか、デバイスでサポートされている場合は多要素認証を導入します。

5. 定期的にセキュリティアップデートを実行する：LB-LINKルーターのセキュリティの脆弱性やアップデートについて常に最新の情報をチェックします。固有のモデルに関連するセキュリティ報告、ファームウェアリリース、パッチが新たに提供されていないか、ベンダーのWebサイトを定期的に確認してください。

6. ネットワークを監視する：ネットワーク監視ソリューションを導入して、ネットワーク上の疑わしい活動を検知および分析します。このような監視は、LB-LINKルーターに対する脆弱性悪用の試みや不正アクセスを見極めるのに役立ちます。