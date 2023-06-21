Akamai SIRT 安全公告：攻击者利用 CVE-2023-26801 漏洞传播 Mirai 僵尸网络恶意软件

Mirai 僵尸网络对安全专业人员来说是个臭名昭著的名字，最值得注意的是它在 2016 年对 DynDNS 发起的攻击。自那时起，受 Mirai 僵尸网络影响的衍生变种与僵尸网络层出不穷，且至今仍具有显著的影响力。Akamai SIRT 于 2023 年 6 月 13 日观察到的最新示例是对 CVE-2023-26801 的活跃利用，该漏洞是 2023 年 3 月发现的一个严重命令注入漏洞。此漏洞的 CVSS 评分为 9.8，可能会对受感染设备及其所在网络造成严重破坏。

攻击者可以利用此漏洞向受影响的无线路由器发送精心设计的请求，进而能够在受感染设备上执行命令。这些命令之一会注入并执行 Mirai，从而引发一些安全问题。

在本博文中，我们将介绍该漏洞，讨论其影响并呈现我们观察到的入侵指标 (IOC)。这是最新的活跃利用，本博文将随着新信息的发现而不断更新。