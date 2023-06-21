Sicherheitsempfehlung von Akamai SIRT: CVE-2023-26801 wird zur Verbreitung von Mirai-Botnet-Malware ausgenutzt

Das Mirai-Botnet ist Sicherheitsexperten bestens bekannt, insbesondere durch den Angriff auf DynDNS im Jahr 2016. Seit dieser Zeit sind zahlreiche Varianten und Botnets entstanden, die vom Mirai-Botnet inspiriert wurden, und es übt nach wie vor großen Einfluss aus. Das jüngste Beispiel wurde am 13. Juni 2023 von Akamai SIRT beobachtet: eine aktive Ausnutzung von CVE-2023-26801, einer im März 2023 entdeckten kritischen Command-Injection-Schwachstelle. Mit einem CVSS von 9,8 kann diese Sicherheitslücke sowohl dem infizierten Gerät als auch dem Netzwerk, in dem es sich befindet, erheblichen Schaden zufügen.

Die Schwachstelle ermöglicht es einem Angreifer, eine manipulierte Anfrage an die betroffenen WLAN-Router zu senden, sodass er Befehle auf dem infizierten Gerät ausführen kann. Einer dieser Befehle injiziert Mirai und führt die Schadsoftware aus, was verschiedene Sicherheitsprobleme nach sich zieht.

In diesem Blogbeitrag beschreiben wir die Sicherheitslücke, besprechen ihre Auswirkungen und stellen die von uns beobachteten Indikatoren für eine Gefährdung (Indicators of Compromise, IOCs) vor. Es handelt sich um ein aktuelles Exploit-Phänomen. Daher wird dieser Beitrag aktualisiert, sobald neue Informationen verfügbar sind.