Avis de sécurité de l'équipe SIRT d'Akamai : exploitation de la vulnérabilité CVE-2023-26801 pour propager le logiciel malveillant Mirai Botnet

Le fournisseur LB-LINK a été informé de cette vulnérabilité et il est recommandé aux utilisateurs concernés de prendre les six mesures suivantes :

1. Mettre à jour le micrologiciel : les utilisateurs internationaux et les utilisateurs en Chine doivent se rendre régulièrement sur le site Web du fournisseur pour obtenir les mises à jour du micrologiciel spécifiques aux modèles concernés (LB-LINK BL-AC1900_2.0, BL-WR9000, BL-X26 et BL-LTE300).

2. Télécharger et installer rapidement les mises à jour : une fois les mises à jour du micrologiciel disponibles, téléchargez-les et installez-les rapidement pour corriger la vulnérabilité.

3. Restreindre l'accès au réseau : en règle générale, il est recommandé de s'assurer que les routeurs LB-LINK ne sont pas directement accessibles depuis Internet. Mettez en place des règles de pare-feu adéquates ou une segmentation de réseau appropriée pour limiter l'accès aux terminaux affectés.

4. Activer l'authentification renforcée : utilisez des mots de passe forts et uniques pour accéder à l'interface d'administration du routeur afin de réduire le risque d'accès non autorisé. Envisagez l'utilisation de mots de passe complexes ou la mise en place d'une authentification multifactorielle si celle-ci est prise en charge par le terminal.

5. Effectuer régulièrement des mises à jour de sécurité : tenez-vous informé(e) des vulnérabilités de sécurité et des mises à jour des routeurs LB-LINK. Consultez régulièrement le site Web du fournisseur pour prendre connaissance des nouveaux avis de sécurité, des versions de micrologiciels ou des correctifs relatifs à votre modèle spécifique.

6. Surveiller le réseau : mettez en œuvre des solutions de surveillance du réseau afin de détecter et d'analyser les activités suspectes. Cela peut aider à identifier toute tentative d'exploitation potentielle ou tout accès non autorisé aux routeurs LB-LINK.