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Comunicado de Segurança do SIRT da Akamai: CVE-2023-26801 explorada para disseminar malware da botnet Mirai

Akamai Wave Blue

escrito por

Akamai SIRT

June 21, 2023

Akamai Wave Blue

escrito por

Akamai SIRT

O gerenciamento de patches é uma parte essencial de todo programa de segurança: Pode ser a diferença entre um incidente e uma violação.

Editorial e comentários adicionais de Tricia Howard

Resumo executivo

  • Os pesquisadores da Akamai identificaram uma exploração ativa do CVE-2023-26801, uma vulnerabilidade crítica de injeção de comando descoberta em março de 2023 (CVSS 9,8). 

  • A equipe de resposta de inteligência de segurança (SIRT) da Akamai observou essa exploração em circulação em 13 de junho de 2023, e ela continua ativa.

  • A vulnerabilidade está sendo explorada para disseminar o malware de botnet Mirai nas seguintes versões de firmware: LB-LINK BL-AC1900_2.0 V1.0.1, BL-WR9000 V2.4.9, BL-X26 V1.2.5 e BL-LTE300 V1.0.8.

  • A vulnerabilidade é causada pela validação insuficiente do campo "mac", permitindo que invasores não autorizados executem comandos arbitrários nos dispositivos afetados.

  • A exploração dessa vulnerabilidade pode levar a acesso não autorizado, comprometimento do dispositivo e movimento lateral.

  • Nesta publicação, o SIRT da Akamai apresenta uma lista de medidas de mitigação recomendadas para reduzir o risco associado a essa vulnerabilidade.

Veja mais pesquisas de botnet

Introdução

O botnet Mirai é bastante conhecido entre os profissionais de segurança, principalmente pelo ataque de 2016 à DynDNS. Desde então, surgiram inúmeras variantes e botnets influenciadas pelo Mirai, que continua causando impacto até hoje. O exemplo mais recente foi observado pela SIRT da Akamai em 13 de junho de 2023: uma exploração ativa do CVE-2023-26801, uma vulnerabilidade crítica de injeção de comando descoberta em março de 2023. Com um CVSS de 9,8, essa vulnerabilidade tem um potencial significativo de danos, tanto para o dispositivo infectado quanto para a rede na qual ele reside. 

A vulnerabilidade permite que um invasor envie uma solicitação criada aos roteadores sem fio afetados, permitindo que ele execute comandos no dispositivo infectado. Um desses comandos injeta e executa o Mirai, levando a uma série de problemas de segurança. 

Nesta publicação do blog, descreveremos a vulnerabilidade, discutiremos seu impacto e apresentaremos os IoCs (indicadores de comprometimento) que observamos. Esta é uma exploração de última hora ativa e esta postagem será atualizada à medida que novas informações forem descobertas.

Detalhes da vulnerabilidade

Essa vulnerabilidade foi divulgada pela primeira vez em março de 2023, acompanhada de uma "prova de conceito" para uma possível exploração. A vulnerabilidade está localizada no arquivo "/lib/libshare-0.0.26.so". Especificamente, a função "bs_SetLimitCli_info" desse arquivo é afetada. Quando os dados JSON contendo os campos "mac", "time1" e "time2" são enviados, o campo "mac" é concatenado em uma string formatada sem as devidas verificações. Essa string é então executada como argumento de "bl_do_system", resultando em uma injeção de comandos.

Além disso, o programa "/bin/goahead" apresenta uma vulnerabilidade na função "ftext", em que a função "formDefineCGIjson" define o manipulador da URL "/goform/xxx". A URL específica "/goform/set_LimitClient_cfg" corresponde à função vulnerável "sub_44DB74". Nessa função, o conteúdo dos campos da solicitação POST é obtido por meio de "websGetVar", convertido para o formato JSON e passado para a função vulnerável "bs_SetLimitCli_info". A exploração da vulnerabilidade é possível quando os campos "time1" e "time2" são definidos como "00:00-00:00", permitindo a injeção de comandos maliciosos no campo "mac".

Impacto

Um invasor não autorizado pode explorar essa vulnerabilidade enviando solicitações HTTP POST especialmente criadas para a URL "/goform/set_LimitClient_cfg" nos roteadores sem fio LB-LINK afetados. Ao definir os campos "time1" e "time2" como "00:00-00:00" e injetar comandos arbitrários no campo "mac", o invasor pode executar esses comandos no dispositivo-alvo. Isso pode levar a vários riscos de segurança, incluindo acesso não autorizado, comprometimento do dispositivo e exploração adicional dentro da rede.

Prova de conceito

Para explorar essa vulnerabilidade, um invasor pode enviar a seguinte solicitação HTTP POST para a URL "/goform/set_LimitClient_cfg":

  POST /goform/set_LimitClient_cfg HTTP/1.1
  Host: <target_router_ip>
  Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
  Content-Length: <length>
  Cookie: user=admin

  time1=00:00-00:00&time2=00:00-00:00&mac=;telnetd -l /bin/sh;

Certifique-se de que o cabeçalho "Cookie" esteja definido como "user=admin", pois o programa não realiza verificações específicas de autenticação ou autorização. Isso significa que nenhuma autenticação anterior é necessária para explorar a vulnerabilidade.

Exploração da Mirai

Os honeypots do SIRT detectaram amostras do Mirai explorando essa vulnerabilidade para infectar dispositivos já em 13 de junho de 2023 (Figuras 1 e 2). O payload tenta injetar um comando wget para baixar um binário do Mirai compilado para MIPS de 32 bits, definir permissões de execução para todos os usuários e, em seguida, executá-lo (Figuras 3 e 4). 

Carga útil tentando injetar um comando wget Fig. 1: Mapeamento de três amostras de malware contendo a exploração
Tentativas de exploração Fig. 2: Mapeamento de tentativas de exploração capturadas em colmeia
Captura de tela da função de desmontagem da exploração Fig. 3: Desmontagem da função de exploração sym.lblink_scanner() usando CVE-2023-26801
Captura de tela da desmontagem de sym.lblink_scanner() Fig. 4: Desmontagem de sym.lblink_scanner() sendo chamada a partir da função main()

Mitigação

O LB-LINK foi notificado sobre a vulnerabilidade e é recomendável que os usuários afetados executem as seis ações a seguir:

1. Atualizar o firmware: Usuários em todo o mundo e na China devem acompanhar o site do fabricante para verificar a disponibilidade de atualizações de firmware específicas para os modelos afetados (LB-LINK BL-AC1900_2.0, BL-WR9000, BL-X26 e BL-LTE300).

2. Baixar e instalar imediatamente: Assim que as versões de firmware atualizadas estiverem disponíveis, baixe-as imediatamente e instale-as para resolver a vulnerabilidade.

3. Restringir o acesso à rede: Como prática de segurança geral, é recomendável garantir que os roteadores LB-LINK não estejam diretamente acessíveis pela Internet. Implemente regras de firewall apropriadas ou segmentação de rede para limitar o acesso aos dispositivos afetados.

4. Habilitar uma autenticação forte: Utilize senhas fortes e exclusivas para acessar a interface de administração do roteador para mitigar o risco de acesso não autorizado. Considere o uso de senhas complexas ou a implementação de autenticação multifator se for compatível com o dispositivo.

5. Executar atualizações de segurança regulares: Mantenha-se informado sobre vulnerabilidades e atualizações de segurança para roteadores LB-LINK. Verifique periodicamente no website do fornecedor se há novos avisos de segurança, versões de firmware ou patches relacionados ao seu modelo específico.

6. Monitorar a rede: Implemente soluções de monitoramento de rede para detectar e analisar atividades suspeitas na rede. Isso pode ajudar a identificar possíveis tentativas de exploração ou acesso não autorizado a roteadores LB-LINK.

Conclusão

Os autores de malware continuam inovando no uso de métodos de implementação, linguagens e métodos de distribuição. Uma técnica comumente usada é explorar vulnerabilidades conhecidas, que é exatamente o que ocorreu aqui. O gerenciamento de patches é uma parte essencial de todo programa de segurança: Pode ser a diferença entre um incidente e uma violação.

O objetivo da SIRT da Akamai é rastrear, detectar, documentar e publicar descobertas para proteger a segurança e a estabilidade da Akamai, dos clientes da Akamai e da Internet como um todo. Continuaremos a monitorar esses ataques e a notificar a comunidade sobre ameaças emergentes vistas em nossa rede global. Para atualizações em tempo real e mais pesquisas de segurança, siga-nos no Twitter.

Veja mais pesquisas

IOCs

  • 85.208.139.67

  • 45.66.230.32

  • 103.95.196.149

  • 193.42.32.40

  • 446bf64f576f3ee1e3fa130005e6cea27ec4acfd8af7dd067d39367159ebee62: ELF LSB executável de 32 bits, MIPS, MIPS-I versão 1 (SYSV), vinculado estaticamente, removido

  • eb143186410a79e876cb2e4a09eadba530e7b7ffb893dccf6b6e9a5febfabb46: ELF LSB executável de 32 bits, MIPS, MIPS-I versão 1 (SYSV), vinculado estaticamente, removido

  • 048e4e09396cd9e6c1bb2ac89fdb243d7669929499850940bb0a2737aaf0fb4d: ELF LSB executável de 32 bits, MIPS, MIPS-I versão 1 (SYSV), vinculado estaticamente, removido

  • ac4750995b6159238f8b61ea31a5de45c2414cc37d46b360ac3746ec7188bfe5: ELF LSB de 32 bits executável, ARM, EABI4 versão 1 (SYSV), estaticamente vinculado, com debug_info, não removido

  • 9507e3fd6a74289998c5460060038d45271f175a0485db63379f494843b1f7f6: ELF LSB executável de 64 bits, x86-64, versão 1 (SYSV), estaticamente vinculado, removido

  • feca0b6fd6bec792c79d3a4dcf4e43aea9e5ff978d5b688e0a77b593144ac569: ELF LSB executável de 32 bits, ARM, versão 1 (ARM), vinculado dinamicamente, interpretador /lib/ld-uClibc.so.0, removido

  • 40f8be79003d9fe2ac0e0f6890958c731bf5869e0f52c869c061e88a80cc09a2: ELF LSB executável de 32 bits, ARM, EABI4 versão 1 (SYSV), estaticamente ligado, removido

Referências

1. Site do fornecedor LB-LINK: https://www.lb-link.cn

2. Site do fornecedor LB-LINK China: https://www.b-link.net.cn

Akamai Wave Blue

escrito por

Akamai SIRT

June 21, 2023

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Akamai SIRT

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