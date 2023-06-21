Comunicado de Segurança do SIRT da Akamai: CVE-2023-26801 explorada para disseminar malware da botnet Mirai

O botnet Mirai é bastante conhecido entre os profissionais de segurança, principalmente pelo ataque de 2016 à DynDNS. Desde então, surgiram inúmeras variantes e botnets influenciadas pelo Mirai, que continua causando impacto até hoje. O exemplo mais recente foi observado pela SIRT da Akamai em 13 de junho de 2023: uma exploração ativa do CVE-2023-26801, uma vulnerabilidade crítica de injeção de comando descoberta em março de 2023. Com um CVSS de 9,8, essa vulnerabilidade tem um potencial significativo de danos, tanto para o dispositivo infectado quanto para a rede na qual ele reside.

A vulnerabilidade permite que um invasor envie uma solicitação criada aos roteadores sem fio afetados, permitindo que ele execute comandos no dispositivo infectado. Um desses comandos injeta e executa o Mirai, levando a uma série de problemas de segurança.

Nesta publicação do blog, descreveremos a vulnerabilidade, discutiremos seu impacto e apresentaremos os IoCs (indicadores de comprometimento) que observamos. Esta é uma exploração de última hora ativa e esta postagem será atualizada à medida que novas informações forem descobertas.