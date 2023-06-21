Aviso de seguridad del SIRT de Akamai: difusión del malware de la botnet Mirai mediante la CVE-2023-26801

La botnet Mirai es un nombre al que están acostumbrados los profesionales de la seguridad, especialmente por el ataque de 2016 a DynDNS. Desde entonces, ha habido numerosas variantes y botnets influenciadas por la botnet Mirai, que aún provoca consecuencias. El último ejemplo que ha observado el SIRT de Akamai se produjo el 13 de junio de 2023: una explotación activa de la CVE-2023-26801, una vulnerabilidad crítica de inyección de comandos descubierta en marzo de 2023. Con una puntuación CVSS de 9,8, esta vulnerabilidad tiene un gran potencial para causar daños, tanto en el dispositivo infectado como en la red en la que este se encuentre.

La vulnerabilidad permite a un atacante enviar una solicitud creada a los routers inalámbricos afectados, con lo que este podría ejecutar comandos en el dispositivo infectado. Uno de estos comandos inyecta y ejecuta Mirai, lo que da lugar a varios problemas de seguridad.

En esta entrada de blog, describiremos la vulnerabilidad, sus consecuencias, además de presentar los indicadores de riesgo (IoC) que hemos observado. Se trata de una explotación activa. Esta entrada se actualizará a medida que se disponga de nueva información.