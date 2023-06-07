손상된 사용자 권한을 이용하는 JSON 웹 토큰에 대한 위협 분석

시그니처의 목적은 토큰을 확인하는 것입니다. 즉, 서버에서 토큰을 생성한 후 데이터가 변경되지 않았는지 확인하는 것입니다.

시그니처는 다음과 같은 두 가지 기본 단계로 생성됩니다.

헤더와 페이로드에서 점으로 구분된 암호화 알고리즘(예: MAC) 적용(알고리즘은 암호 키 사용) 암호화된 헤더 및 페이로드에 해싱 알고리즘(예: SHA256) 적용

JWT를 사용할 때 서버는 시그니처를 확인해 직접 토큰을 검증합니다. (검증에 사용되는 다양한 알고리즘은 본 게시물 뒷부분에서 설명합니다.)

JWT는 규모에 상관없이 사용이 간편하고 구축이 쉬우며, 서버의 필수 데이터를 클라이언트 측에 저장하기 때문에 웹 애플리케이션의 인증에 널리 사용되고 있습니다. 그러나 시그니처가 포함되어 있어도 JWT와 관련된 리스크는 여전히 존재합니다. JWT는 일반 텍스트를 사용하며 매번 여러 개의 페이로드 필드로 구축됩니다. 따라서 공격표면이 넓고 오류의 여지가 많습니다.

Akamai는 JWT가 직면한 보다 일반적이고 흥미로운 위협 중 일부를 조사함으로써 취약점을 더욱 효과적으로 파악하고 악성 행동을 쉽게 탐지하며, 리스크를 효율적으로 방어하고 잠재적인 악용으로부터 보호하는 데 필요한 보안 조치를 마련할 수 있습니다.

JWT 이용 시 사용자에게 더 안전한 접근 방식을 제공하고 보안 전문가와 관리자가 실사를 수행하는 데 필요한 툴과 권장 사항을 제공하는 것이 Akamai의 목표입니다.