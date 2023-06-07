ユーザー認証の不備がJSON Webトークンに与える脅威の分析

署名の目的は、トークンの検証です。つまり、トークンがサーバーによって生成されたものであり、トークン作成後にデータが変更されていないことを検証します。

署名を作成するには、主に次の2つの手順を実行します。

暗号化アルゴリズム（MACなど）を、ドットで区切られたヘッダーとペイロードに適用する（アルゴリズムは秘密鍵を使用する） ハッシュアルゴリズム（SHA256など）を暗号化されたヘッダーとペイロードに適用する

JWTの使用時に、サーバーではトークン自体を検証するために署名が検証されます（今回の投稿では、後半で検証用のさまざまなアルゴリズムについて説明します）。

JWTは、（大規模な場合も含めて）使いやすく、実装が容易で、サーバー側で必要となる情報をクライアント側に保持できるため、Webアプリケーションでの認証に広く使用されています。ただし、JWTは署名されていても、リスクが伴います。JWTはプレーンテキストを使用しており、各実装は異なるペイロードフィールドで構成されています。そのため、アタックサーフェスが広く、エラーの余地も十分にあります。

JWTが直面している一般的かつ興味深い脅威を調査することで、脆弱性に対する意識の向上、悪性のふるまいの容易な検知、リスクの適切な緩和、必要なセキュリティ対策による潜在的な脆弱性からの保護を実現できます。

Akamaiは、ユーザーがより安全なアプローチによってJWTを使用して作業し、セキュリティ専門家や管理者にデューデリジェンスを実施するために必要なツールと推奨事項を提供することを目標としています。