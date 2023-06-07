Análisis de las amenazas de autenticación de usuarios comprometida para JSON Web Tokens

El propósito de la firma es verificar el token, lo que significa que el servidor generó el token y que los datos no han cambiado desde que se creó el token.

Existen dos pasos principales para crear la firma:

Aplicación de un algoritmo de cifrado (por ejemplo, MAC) en el encabezado y la carga, separado por un punto (el algoritmo utiliza una clave secreta) Aplicación de un algoritmo hash (por ejemplo, SHA256) en el encabezado cifrado y la carga

Cuando se utiliza un JWT, el servidor verifica la firma para validar el propio token. (Más adelante explico los diferentes algoritmos que se utilizan para la validación).

Los JWT se utilizan ampliamente para la autenticación en aplicaciones web debido a su facilidad de uso (incluso a gran escala) y sencillez de implementación, y porque los datos necesarios del servidor se guardan en el lado del cliente. Sin embargo, existen riesgos asociados con los JWT aunque estén firmados. JWT utiliza texto sin formato y cada implementación consta de diferentes campos de carga. Por lo tanto, hay una amplia superficie de ataque y mucho espacio para errores.

Al explorar algunas de las amenazas más comunes e interesantes a las que se enfrentan los JWT, podemos ser más conscientes de las vulnerabilidades, detectar con mayor facilidad comportamientos maliciosos, mitigar mejor los riesgos y preparar las medidas de seguridad necesarias para protegernos frente a posibles ataques.

Nuestro objetivo es proporcionar a los usuarios un enfoque más seguro al trabajar con JWT y a los profesionales y administradores de seguridad las herramientas y recomendaciones necesarias para ayudar a cumplir con su diligencia debida.