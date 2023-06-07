Análise de ameaças de autenticação corrompida de usuário para tokens JSON web

O objetivo da assinatura é verificar o token, o que significa que o servidor forjou o token e os dados não foram alterados desde que o token foi criado.

Há duas etapas principais na criação de uma assinatura:

Aplicar um algoritmo de criptografia (por exemplo, MAC) no cabeçalho e na carga útil, separado por um ponto (o algoritmo está usando uma chave secreta) Aplicar um algoritmo de hash (por exemplo, SHA256) no cabeçalho criptografado e na carga útil

Quando um JWT é usado, o servidor verifica a assinatura para validar o próprio token. (Mais adiante neste post, explicaremos os diferentes algoritmos usados para validação.)

JWTs são amplamente empregados na autenticação de aplicativos da Web, devido à facilidade de uso (inclusive em larga escala), facilidade de implementação e porque os dados necessários do servidor são salvos no lado do cliente. Mas há riscos associados aos JWTs, mesmo que estejam assinados. Um JWT usa texto sem formatação e cada implementação consiste em diferentes campos de carga útil. Assim, há uma ampla superfície para ataque e muito espaço para erros.

Ao explorar algumas das ameaças mais comuns e interessantes que os JWTs enfrentam, ficamos mais cientes das vulnerabilidades, detectamos comportamentos mal-intencionados com mais facilidade, reduzimos melhor os riscos e preparamos medidas de segurança necessárias para proteção contra possíveis incursões.

Nosso objetivo é proporcionar aos usuários uma abordagem mais segura do trabalho com JWTs e oferecer aos profissionais e administradores de segurança as ferramentas e recomendações necessárias para nos requisitos de "due diligence".