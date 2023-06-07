Analyse von Risiken durch eine fehlerhafte Nutzerauthentifizierung bei JSON Web Token

Der Zweck der Signatur besteht darin, das Token zu verifizieren. Sie bedeutet, dass der Server das Token erstellt hat und sich die Daten seit der Erstellung nicht geändert haben.

Beim Erstellen der Signatur gibt es zwei wesentliche Schritte:

Die Anwendung eines Verschlüsselungsalgorithmus (z. B. MAC) auf den Header und die Payload, die durch einen Punkt getrennt sind (der Algorithmus verwendet einen Geheimschlüssel) Die Anwendung eines Hashing-Algorithmus (z. B. SHA256) auf den verschlüsselten Header und die verschlüsselte Payload

Wenn ein JWT verwendet wird, überprüft der Server die Signatur, um das Token selbst zu validieren. (Später in diesem Beitrag erläutere ich die verschiedenen Algorithmen, die zur Validierung verwendet werden.)

JWTs werden in Webanwendungen häufig zur Authentifizierung eingesetzt, da sie (auch in großem Umfang) nutzerfreundlich und einfach zu implementieren sind und weil die erforderlichen Daten des Servers clientseitig gespeichert werden. Doch obwohl sie eine Signatur tragen, gibt es Risiken im Zusammenhang mit JWT. Das JWT verwendet Klartext und jede Implementierung besteht aus verschiedenen Payload-Feldern. Die entsprechende Angriffsfläche ist also sehr groß und es gibt viel Raum für Fehler.

Durch die Untersuchung einiger der häufigeren und interessanteren Bedrohungen, denen JWTs ausgesetzt sind, können wir Schwachstellen und schädliches Verhalten leichter erkennen, Risiken besser reduzierten und die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen vorbereiten, um uns vor potenziellen Angriffen zu schützen.

Es ist unser Ziel, Nutzern einen sichereren Ansatz bei der Arbeit mit JWTs zu bieten und Sicherheitsexperten und Administratoren die Tools und Empfehlungen zur Verfügung zu stellen, die sie benötigen.