分析 JSON Web 令牌面临的失效用户身份验证威胁

JWT 是广泛使用且相对易于实施的令牌架构，但潜藏着很多风险。在实施和保护 JWT 时，必须考虑这些风险。对于 JWT，其中一个最严重的风险位列 OWASP 十大 API 安全漏洞之一，它就是失效的用户身份验证。

当 API 未正确验证发出请求的用户的凭据和身份时，就会发生失效的用户身份验证。很遗憾，这对 JWT 来说是一种常见漏洞，可能会导致攻击者冒充或访问另一个用户的帐户，从而造成特权提升和数据泄露。