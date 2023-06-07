Analyse des menaces d'authentification brisée des utilisateurs qui pèsent sur les jetons Web JSON

L'objectif de la signature est de vérifier le jeton, ce qui signifie que le serveur a falsifié le jeton et que les données n'ont pas changé depuis la création du jeton.

La création de la signature compte deux étapes :

Application d'un algorithme de chiffrement (par exemple, MAC) sur l'en-tête et la charge utile, tous deux séparés par un point (l'algorithme utilise une clé secrète) Application d'un algorithme de hachage (par exemple, SHA256) sur l'en-tête et la charge utile chiffrés

Lors de l'utilisation d'un JWT, le serveur vérifie la signature afin de valider le jeton lui-même. (Plus loin dans ce billet, je vais expliquer les différents algorithmes utilisés à des fins de validation.)

Les JWT sont largement utilisés pour l'authentification dans les applications Web en raison de leur facilité d'utilisation (y compris à grande échelle) et de leur simplicité de mise en œuvre, mais aussi parce que les données requises du serveur sont enregistrées côté client. Mais les JWT comportent des risques, même s'ils sont signés. JWT utilise du texte brut et chaque mise en œuvre est constituée de différents champs de charge utile. La surface d'attaque est donc vaste, ce qui laisse beaucoup de place aux erreurs.

En explorant certaines des menaces les plus courantes et les plus intéressantes auxquelles sont confrontés les JWT, nous pouvons être plus conscients des vulnérabilités, détecter plus facilement les comportements malveillants, mieux atténuer les risques et préparer les mesures de sécurité nécessaires pour nous protéger contre les failles d'exploitation potentielles.

Notre objectif est de proposer aux utilisateurs une approche d'utilisation des JWT plus sécurisée et de fournir aux professionnels et administrateurs de la sécurité les outils et les recommandations nécessaires pour les aider à faire preuve de diligence raisonnable.