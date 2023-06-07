Analisi dei rischi di violazione dell'autenticazione utente tramite token JWT (JSON Web Token)

Lo scopo della firma è verificare il token, ovvero controllare che il server abbia creato il token e che i dati non siano stati cambiati dal momento della sua creazione.

La creazione della firma comprende due passaggi:

L'applicazione di un algoritmo di crittografia (ad es., MAC) a intestazione e payload, separati da un punto (l'algoritmo usa una chiave segreta) L'applicazione di un algoritmo di hashing (ad es., SHA256) a intestazione e payload crittografati.

Se si usa JWT, il server verifica la firma per convalidare il token stesso. Spiegherò più avanti gli algoritmi usati per la convalida.

I JWT sono ampiamente diffusi per l'autenticazione nelle applicazioni web per la semplicità d'uso, anche su vasta scala, e di implementazione, e poiché i dati richiesti dal server vengono salvati lato client. Ma ai JWT sono associati dei rischi, anche quando sono firmati. Il token JWT usa testo non formattato e ogni implementazione implica diversi campi del payload. La superficie di attacco e le possibilità di errore sono ampie.

Informarsi su alcune tra le minacce più diffuse e interessanti che devono affrontare i token JWT permette di diventare più consapevoli delle vulnerabilità, rilevare comportamenti dannosi con più rapidità, mitigare i rischi con efficacia e predisporre le misure di sicurezza necessarie a salvaguardarsi da possibili exploit.

Il nostro compito è da una parte offrire agli utenti un approccio più sicuro all'uso dei JWT, dall'altra offrire agli addetti alla sicurezza e agli amministratori gli strumenti e le raccomandazioni necessarie per adempiere alla due diligence.