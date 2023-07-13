実用的観点からの（マイクロ）セグメンテーション

このセクション全体を貫く基本原則は、「存在しているからといって、それが許可されるべきとは限らない」ということです。ネットワークの一部をセグメント化する場合、ビジネスクリティカルなアプリケーション（SWIFTなど）であっても、運用ユニット（ドメインコントローラーなど）であっても、または環境（運用サーバーなど）であっても、最初にすべきことは既存のトラフィックの調査です（図5）。

既存のトラフィックを分析した後に、関連するフローを許可して残りを制限するポリシーを作成できます（これは、セグメンテーションによってではなくアプリケーション所有者が対処する必要のある誤設定を見つける機会でもあります）。

ブロックポリシーをすぐに適用せずに、アラート専用モードでしばらく実行することが推奨されます。意図したとおりにポリシーが実行されており、ポリシー違反アラートが最小限または制御された量であると判断された場合にのみ、制限ポリシーに移行します。

また、現在の環境（セグメント化を開始する前に存在していた環境）と将来の環境（セグメンテーションポリシーを適用した後の環境）を区別することも重要です。最初にセグメンテーションを実行するときは、注意を払い、そのネットワークについて学習し、様々な要素を壊さないようにする必要があります。

そして、新しいポリシーを追加する際には、既存のセグメンテーションポリシーを考慮する必要があります。通常の運用に必要な場合はポリシーによる例外や許可を設定しますが、ネットワークを拡張しているからといって既存のポリシーを無視してはなりません。