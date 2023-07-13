La (micro)segmentation d'un point de vue pratique

La segmentation du réseau est difficile à mettre en œuvre. Non, correction : la segmentation du réseau est facile à mettre en œuvre, mais segmenter le réseau d'une manière qui n'affecte pas l'utilisateur final ou l'exploitation du réseau tout en le sécurisant est presque impossible.

Nous (les chercheurs du groupe Security Intelligence d'Akamai) mentionnons souvent la segmentation du réseau comme une stratégie d'atténuation à destination des mouvements latéraux et des diverses autres menaces que nous signalons, qu'il s'agisse de nos conseils Patch Tuesday, nos rapports sur les logiciels malveillants, nos alertes de vulnérabilité ou nos autres documents de recherche.

Dans cet article, nous fournirons des stratégies de segmentation pratiques et concrètes ainsi que des meilleures pratiques réalistes pour les responsables de la protection. Notre objectif est d'aborder uniquement des stratégies de segmentation qui sont exploitables et qui n'affectent pas beaucoup l'exploitation du réseau ou l'expérience de l'utilisateur final, tout en proposant un avantage significatif en matière de sécurité.

Bien que la segmentation appropriée soit complexe, vous pouvez obtenir des résultats rapides en matière de protection de votre réseau. Pour illustrer cela, nous avons inclus plusieurs stratégies de segmentation qui traitent des différentes étapes d'une violation de réseau.

Notez que les réseaux du monde réel diffèrent les uns des autres : bien que nous nous efforcions de fournir des recommandations générales, les stratégies peuvent nécessiter d'être modifiées pour s'appliquer à votre activité.