La (micro)segmentation d'un point de vue pratique
Introduction
La segmentation du réseau est difficile à mettre en œuvre. Non, correction : la segmentation du réseau est facile à mettre en œuvre, mais segmenter le réseau d'une manière qui n'affecte pas l'utilisateur final ou l'exploitation du réseau tout en le sécurisant est presque impossible.
Nous (les chercheurs du groupe Security Intelligence d'Akamai) mentionnons souvent la segmentation du réseau comme une stratégie d'atténuation à destination des mouvements latéraux et des diverses autres menaces que nous signalons, qu'il s'agisse de nos conseils Patch Tuesday, nos rapports sur les logiciels malveillants, nos alertes de vulnérabilité ou nos autres documents de recherche.
Dans cet article, nous fournirons des stratégies de segmentation pratiques et concrètes ainsi que des meilleures pratiques réalistes pour les responsables de la protection. Notre objectif est d'aborder uniquement des stratégies de segmentation qui sont exploitables et qui n'affectent pas beaucoup l'exploitation du réseau ou l'expérience de l'utilisateur final, tout en proposant un avantage significatif en matière de sécurité.
Bien que la segmentation appropriée soit complexe, vous pouvez obtenir des résultats rapides en matière de protection de votre réseau. Pour illustrer cela, nous avons inclus plusieurs stratégies de segmentation qui traitent des différentes étapes d'une violation de réseau.
Notez que les réseaux du monde réel diffèrent les uns des autres : bien que nous nous efforcions de fournir des recommandations générales, les stratégies peuvent nécessiter d'être modifiées pour s'appliquer à votre activité.
Table des matières
Qu'est-ce que la segmentation du réseau ?
Avant d'évoquer les meilleures pratiques et stratégies, nous devons d'abord définir notre environnement. La segmentation du réseau implique de « diviser » le réseau en parties (segments) et de définir qui peut accéder à quoi, et de quelle manière (par exemple, les serveurs Web ne peuvent être accessibles que via HTTP/S).
Jusqu'à présent, les VLAN et les pare-feu physiques permettaient de le faire, mais récemment, nous avons vu de plus en plus d'approches logicielles des pare-feu et de la segmentation (Akamai Guardicore Segmentation, par exemple). Nous ne recommanderons pas une approche ou une autre, car les deux approches présentent des avantages et des inconvénients. Nos règles et stratégies recommandées sont indépendantes et peuvent s'appliquer partout.
Lorsque vous passez du contrôle du trafic à l'aide de VLAN, de listes de contrôle d'accès (ACL) et de plages d'adresses IP à l'utilisation d'étiquettes personnalisées indépendantes, vous entrez dans le domaine de la microsegmentation. Toutes nos stratégies dans cet article de blog supposent que nous utilisons la microsegmentation.
Il devrait être possible d'adapter les stratégies et les directives pour que la segmentation ne soit pas nécessaire, mais le processus de définition de tous les VLAN, ACL et listes d'adresses IP, puis de leur maintenance, est vraisemblablement irréaliste ou entraînera l'épuisement immédiat de tous les administrateurs et ingénieurs réseau. (Essayez de définir la plage/le groupe d'adresses IP de tous les serveurs de finance. Cela peut sembler réalisable, mais parviendrez-vous à maintenir cette liste avec précision pendant longtemps ? Il ne s'agit que d'un seul groupe de serveurs ; dans un réseau d'entreprise, vous en aurez beaucoup plus : utilisateurs finaux, contrôleurs de domaine, administrateurs de domaine, imprimantes, etc.)
Directives en matière de segmentation du réseau
Avant d'aborder la segmentation, nous devons discuter d'une condition préalable majeure pour y parvenir : la visibilité. La microsegmentation n'est pas isolée. Vous ne pouvez pas protéger ce que vous ne pouvez pas voir. Une bonne segmentation n'est efficace qu'en parallèle d'une visibilité du réseau qui organise et résume le trafic. Il y a généralement trop de trafic pour analyser de manière réaliste toutes les données de façon brute à l'œil nu.
Vous pouvez voir dans la Figure 1 qu'il y a beaucoup de trafic à l'intérieur de ce réseau (et il y a aussi un réseau factice dans la figure à titre indicatif). Créer des règles qui s'appliquent à chaque flux de trafic qui circule sur le réseau est impossible.
Mais, nous pouvons nous concentrer sur des mini-projets de segmentation à petite échelle qui améliorent la sécurité petit à petit (rappelez-vous, nous abordons la microsegmentation, pas la macrosegmentation). Disposer d'un objectif global est une bonne chose, mais il est probablement préférable de se concentrer sur l'augmentation progressive de la sécurité, en fonction du modèle de menace de votre réseau.
Qu'est-ce que la modélisation des menaces ? C'est une façon de définir le type de menaces et de cyberattaques que vous vous attendez à rencontrer, ainsi que les priorités en conséquence. Par exemple, les petites et moyennes entreprises sont peu susceptibles de rencontrer des acteurs malveillants parrainés par un État, mais cela peut être le cas pour les banques.
Si vous stockez beaucoup d'informations sensibles, votre plus grande menace peut être l'exfiltration de données. Les petites entreprises peuvent souhaiter se concentrer davantage sur leur périmètre, dans la mesure où elles n'ont peut-être pas beaucoup de machines à l'intérieur du réseau à diviser correctement en segments. Si vous craignez que des pirates gangrènent votre réseau, envisagez de commencer par la segmentation des mouvements latéraux. Disposez-vous d'une application stratégique qui ne doit pas tomber entre de mauvaises mains ? Vous pouvez commencer par la cloisonner.
Comment concevoir une règle de segmentation
Avant de nous lancer véritablement dans les stratégies de segmentation, nous aimerions aborder certaines directives, ou certains principes, que nous croyons être cruciaux pour une bonne segmentation.
Plus un élément est accessible, moins il devrait être autorisé à envoyer d'informations
De manière générale, les serveurs qui ont beaucoup de trafic entrant sont davantage axés sur la gestion des requêtes, comme les serveurs Web ou de fichiers (même les contrôleurs de domaine entrent dans cette catégorie). Par conséquent, ils ne devraient pas générer beaucoup de trafic sortant, ou au moins celui-ci devrait être strictement défini.
En outre, avec des restrictions minimales sur la sortie et l'entrée, le serveur court le risque d'être utilisé comme pivot par les pirates, car les serveurs sont plus accessibles pour ces derniers et peuvent être utilisés pour accéder à une partie plus large du réseau.
Utilisez d'autres mécanismes de défense lorsque votre règle doit être souple
Pour certaines machines, les règles doivent être souples, car il y a trop de variabilité dans le trafic sortant de la machine ; par conséquent, de nombreuses exceptions doivent être faites.
Prenons, par exemple, les serveurs de rebond : différents utilisateurs les utilisent pour se connecter à différents serveurs avec des protocoles différents. Vous ne pourrez pas couvrir tous les cas d'utilisation sans être trop permissif (ce qui va à l'encontre du but principal de la segmentation).
Dans de tels cas, nous croyons qu'il est préférable d'employer d'autres mécanismes de défense et de les rendre plus stricts (comme l'utilisation d'un contrôle d'accès utilisateur renforcé dans l'exemple des machines de rebond, ou des seuils d'alerte plus bas pour les services de surveillance).
La segmentation n'est pas isolée
Ce n'est pas parce qu'un flux de trafic existe déjà lorsque vous commencez à segmenter que vous devez l'autoriser. Parfois, vous devrez modifier les configurations existantes d'applications ou de serveurs lorsque vous déciderez que le trafic qu'ils produisent est inutile. Et parfois, vous devrez également consulter les configurations existantes pour comprendre pourquoi un trafic spécifique existe.
Briser la chaîne d'attaque des cyberattaques
En gros, nous pouvons briser la chaîne d'attaque des cyberattaques en trois parties :
Accès initial au réseau
Phase de mouvements latéraux
Opérations post-intrusion de machine
Les opérations post-intrusion sont les opérations que les pirates effectuent habituellement sur chaque machine du réseau auxquelles ils ont réussi à accéder, et ces opérations changent en fonction de la campagne d'attaque. Par exemple, les campagnes de cryptojacking installent et exécutent des mineurs de cryptomonnaies, tandis que les campagnes de ransomware exfiltrent les données sensibles, puis les chiffrent.
Nous évoquerons la façon dont la segmentation peut permettre de protéger le réseau contre certaines parties de la chaîne d'attaque
(Figure 2).
Accès initial
Dans ce cas, la segmentation est identique à un pare-feu traditionnel : vous bloquez le trafic entrant de l'extérieur de votre réseau qui ne doit pas entrer. Ce trafic provient généralement d'Internet, mais peut également provenir de réseaux tiers connectés au vôtre.
Par conséquent, le blocage des ports exposés SSH (Secure Shell) ou RDP (Remote Desktop Protocol), ou n'importe quel port de la section Mouvements latéraux, est conseillé. En réalité, il est préférable d'utiliser une liste blanche plutôt qu'une liste noire pour le trafic provenant de l'extérieur de votre réseau, en particulier d'Internet (par exemple, envisagez le nombre de scanners Internet actifs à tout moment).
Bien entendu, comme pour tout autre outil de sécurité, la segmentation des pratiques (ou des règles) n'est pas un fourre-tout en matière de menaces. Dans ce cas, la segmentation ne peut pas couvrir tous les vecteurs d'accès initial, et s'appuyer uniquement sur la segmentation expose votre réseau à des risques. De nombreuses intrusions commencent par des e-mails d'hameçonnage, des liens ou d'autres formes d'ingénierie sociale.
Certaines intrusions commencent également par des vulnérabilités dans les protocoles qui devraient être autorisés, ou par des identifiants faibles au sein des services qui sont légitimement exposés à Internet, comme le serveur VPN. Pour cette raison, nous vous recommandons de ne pas utiliser uniquement la segmentation pour empêcher l'accès initial, et d'employer des solutions de sécurité pour la protection de l'hôte et de la messagerie en plus de la segmentation.
Mouvement latéral
Il existe de nombreuses façons d'exécuter des mouvements latéraux ; nous ne les aborderons pas toutes. Plus précisément, nous nous intéresserons à la prévention des mouvements latéraux qui peuvent se produire via des processus légitimes qui existent déjà sur la machine, en utilisant des protocoles comme RDP ou SSH, des services basés sur RPC comme le gestionnaire de services ou le planificateur de tâches, des outils de gestion comme PowerShell ou WMI, ou certains des protocoles et outils disponibles dans Linux que nous avons abordés dans un autre article de blog.
Nous n'évoquerons pas les vulnérabilités One Day ou Zero Day, car elles peuvent s'appliquer à n'importe quel produit et présenter des mises en œuvre différentes. Il est donc impossible de créer une stratégie globale qui s'applique à elles. La seule chose que nous pouvons vous recommander est la segmentation, car un élément inaccessible reste beaucoup plus difficile à exploiter.
Avant de nous plonger dans les différents facteurs des différents protocoles, deux principes s'appliquent à chacun d'eux.
Les utilisateurs n'ont pas vraiment besoin d'accéder aux machines des autres utilisateurs, surtout pas via le réseau. À moins qu'un utilisateur appartienne au service informatique, peu de choses justifient sa connexion à distance à la machine d'un autre utilisateur. Par conséquent, il devrait être assez simple de restreindre le trafic entre les machines des utilisateurs sans risque de beaucoup compromettre l'exploitation du réseau.
En outre, les protocoles abordés dans cette section pouvant être utilisés pour le contrôle ou l'exécution à distance, ils peuvent également servir de vecteurs d'accès initial. C'est pourquoi nous réitérons la nécessité de restreindre l'accès arbitraire à Internet sur ces protocoles.
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Outil/Protocole
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Port(s)
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RDP
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3389
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VNC
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5900+
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X Window System
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6000+
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TeamViewer
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5938, 80, 443
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AnyDesk
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6568, 80, 443
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SSH
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22
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MS-RPC
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135, 49152+
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SMB
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445, 139
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WinRM
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5985, 5986
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SNMP
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161
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rexec
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512
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rlogin
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513
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rsh
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514
Fig. 3 : Outils/Protocoles courants (et leurs ports) pouvant être utilisés pour les mouvements latéraux
RDP, VNC, TeamViewer et autres protocoles de bureau à distance
Comme ces services sont interactifs et graphiques, leur utilisation automatisée est assez limitée. Par conséquent, vous êtes susceptibles de ne pas voir les serveurs utiliser ces protocoles très souvent (par contre, si vous découvrez ces protocoles, cela signifie que le moment est venu d'enquêter).
Le même raisonnement s'applique aux machines des utilisateurs : ces derniers ne devraient pas avoir besoin de se connecter les uns aux autres. Les exceptions à ces hypothèses peuvent être les machines de rebond et les serveurs de terminaux qui permettent aux utilisateurs d'accéder à des environnements ou des serveurs, les connexions du personnel informatique aux machines des utilisateurs ou les propriétaires d'applications se connectant au serveur d'applications.
La gestion de ces exceptions doit se faire en créant des règles appropriées utilisant la segmentation, mais ces efforts doivent également être complétés par des solutions appropriées de gestion des accès et des identités (IAM).
Les acteurs malveillants installent parfois des serveurs de bureau à distance tiers comme porte dérobée et comme méthode de persistance. Si vous détectez un trafic de bureau à distance ou un nouveau logiciel sur le réseau, examinez-le.
SSH
Bien que le concept du protocole SSH soit similaire à celui des RDP, le sujet est un peu plus complexe. Puisque SSH est basé sur un terminal (texte), il est beaucoup plus facile de l'utiliser pour interagir avec les logiciels, et il existe des programmes et des scripts qui l'utilisent. En plus de cela, SSH est également utilisé pour intégrer des protocoles moins sécurisés, comme SFTP, qui est l'encapsulation SSH du protocole de transfert de fichiers.
Pour ces raisons, SSH nécessite une approche beaucoup plus granulaire que les autres RDP. Sans une visibilité adéquate du trafic réseau, il sera très difficile de segmenter correctement SSH sans affecter les utilisateurs finaux ou l'exploitation du réseau.
MS-RPC et SMB
MS-RPC et SMB n'autorisent pas immédiatement les mouvements latéraux, car d'autres protocoles construits sur leur base l'autorisent (voir la Figure 4). SMB est utilisé pour le transfert de fichiers et les communications, tandis que RPC est utilisé pour appeler des fonctions distantes à partir d'interfaces définies. RPC étant également parfois transporté par SMB, ils sont donc étroitement associés. Ils sont également réputés difficiles à segmenter correctement, car ils sont intégrés dans le système de domaine Windows.
Par exemple, l'authentification de domaine est mise en œuvre dans Netlogon, un protocole basé sur RPC. Les règles de groupe de domaines et les scripts de connexion sont stockés dans un dossier partagé sur le contrôleur de domaine appelé SYSVOL, et les machines associées aux domaines y accèdent via SMB.
Bloquer SMB et RPC est pratiquement impossible, sans éliminer le domaine entier. Alors, que pouvez-vous faire ? Avec SMB, vous pouvez créer des règles basées sur des unités logiques : la plupart des serveurs et des machines ne devraient pas communiquer entre eux via SMB, sauf si la destination est un serveur de fichiers. En tant que telle, une segmentation appropriée de cloisonnement devrait permettre d'atténuer le risque de SMB.
Une approche similaire peut être appliquée à RPC, mais elle peut être encore plus restrictive, car nous n'avons pas besoin d'autoriser le trafic RPC vers les serveurs de fichiers, contrairement à SMB. En outre, puisque RPC est géré en mode utilisateur, il est possible de créer des règles de segmentation basées sur le service ou le processus cible. Vous n'avez donc qu'à gérer les interfaces RPC qui peuvent être utilisées de manière abusive pour les mouvements latéraux (et uniquement si vous disposez d'un agent de segmentation capable de gérer les règles basées sur les processus ou les services).
Le tableau suivant montre les interfaces RPC qui doivent être gérées pour empêcher tout mouvement latéral.
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Technique
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Utilisation
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Interface RPC
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Processus de destination
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Service
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Communiquer avec le gestionnaire de services pour exécuter des fichiers binaires distants. Généralement utilisé après la copie de fichiers binaires malveillants à distance avec SMB
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services.exe
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Modifier le registre à distance pour obtenir une certaine persistance, exécuter des scripts de connexion ou affaiblir la sécurité
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svchost.exe
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RemoteRegistry
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Créer des tâches planifiées à distance pour l'exécution des commandes
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Schedule
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Une autre couche d'abstraction au-dessus de RPC. Peut être utilisé pour interagir avec divers composants système à distance, comme WMI
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DcomLaunch
Fig. 4 : Interfaces RPC pouvant être utilisées pour les mouvements latéraux
Dans la mesure où toutes les opérations effectuées sur ces interfaces RPC ne sont pas malveillantes (par exemple, certains outils ou solutions de surveillance interagissent avec le gestionnaire de services à distance pour vérifier l'intégrité du service), nous vous recommandons d'analyser les communications RPC existantes. Si elles ne sont normalement pas accessibles à distance (ou si vous pouvez restreindre la liste des sources), nous vous conseillons de créer des règles de segmentation autour d'elles pour profiter d'un avantage supplémentaire en matière de sécurité.
PowerShell, WMI, WinRM
PowerShell et WMI sont capables d'interagir avec des machines distantes, et cette interaction est « optimisée » par Windows Remote Management (WinRM). Comme l'utilisation légitime est généralement la gestion ou la surveillance à distance (avec WMI), les cas d'utilisation devraient être peu nombreux sur votre réseau. Il devrait être possible de créer des règles de segmentation qui restreignent l'utilisation arbitraire et ne l'autorisent qu'à partir de serveurs de surveillance ou de machines informatiques.
Bien sûr, des valeurs aberrantes sont possibles et nous avons découvert quelques cas où PowerShell distant était largement utilisé par les développeurs par commodité. Cela nécessiterait probablement une décision au cas par cas.
SNMP
SNMP (Simple Network Management Protocol) est une solution de surveillance populaire, en particulier pour les machines Linux. SNMP dispose également d'un plug-in EXTEND, qui pourrait être utilisé de manière abusive pour l'exécution de scripts à distance, comme nous l'avons mentionné dans notre article sur les mouvements latéraux Linux (et mis en œuvre dans Infection Monkey). Bien que le plug-in EXTEND ne soit plus activé par défaut pour les commandes à distance dans les versions plus récentes de l'agent SNMP, il est toujours possible de compiler un agent SNMP avec le plug-in activé. Nous avons également vu des machines exécutant une version sans correctif mais avec le plug-in EXTEND activé.
SNMP étant utilisé pour la surveillance, nous vous recommandons d'autoriser le trafic SNMP à provenir uniquement des serveurs de surveillance et de le restreindre au reste du réseau. Nous vous conseillons aussi d'accorder une attention supplémentaire aux alertes EDR provenant des serveurs de surveillance afin d'éviter leur utilisation comme proxy pour le reste du réseau par des pirates.
Lorsqu'il y a plusieurs serveurs de surveillance utilisés par différents produits, la séparation par segmentation des différentes unités logiques doit également être envisagée (par exemple, si vous disposez d'une solution de surveillance pour vos serveurs de finance, et uniquement pour eux, ne lui permettez pas d'accéder à vos serveurs Web).
Telnet et les commandes Berkeley distantes
Telnet et les commandes Berkeley distantes sont beaucoup moins courants et ont été largement remplacés par SSH. Nous les avons abordés dans notre article sur les mouvements latéraux Linux. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont rares que nous devons ignorer leur existence. Après tout, les pirates ne se soucient pas du caractère commun et utiliseront tous les moyens dont ils disposent.
Nous vous recommandons de remplacer ces protocoles par des protocoles plus sécurisés, comme SSH, ou au minimum d'intégrer leur trafic dans un canal sécurisé. Là où ce n'est pas possible, les mêmes pratiques de sécurité concernant SSH s'appliquent.
Exfiltration
À moins de vouloir contrôler tout le trafic sortant comme en 1984, vous ne pouvez pas raisonnablement vous attendre à empêcher l'exfiltration des données lors d'attaques utilisant uniquement la segmentation. Internet est grand et vaste, et il n'est pas réaliste de disposer d'un jugement précis pour chaque site et chaque serveur auxquels les utilisateurs se connectent à partir de votre réseau. En tant que tels, les acteurs malveillants peuvent facilement camoufler leurs tentatives d'exfiltration parmi tous les autres trafics sortants.
Au lieu de tenter de contrôler le trafic sortant, il est plus simple de contrôler qui peut accéder aux données sensibles. Les serveurs du réseau sont le seul endroit où il pourrait être possible de restreindre le trafic sortant, car à la différence des machines des utilisateurs, il devrait y avoir beaucoup moins de variabilité dans leurs destinations sortantes.
Flux de travail de segmentation général
Le principe fondamental de toute cette section est « ce n'est pas parce que cela existe que cela doit être autorisé ». Lors de la segmentation d'une partie du réseau, qu'il s'agisse d'une application stratégique (comme SWIFT), d'une unité opérationnelle (comme le contrôleur de domaine) ou d'un environnement (comme les serveurs de production), la première chose à faire est d'analyser le trafic existant (Figure 5).
Après cette analyse, vous pouvez créer des règles qui autorisent les flux pertinents et limitent le reste (c'est également l'occasion de détecter des erreurs de configuration qui devraient être gérées par le propriétaire de l'application au lieu de la segmentation).
Nous vous recommandons de ne pas mettre en œuvre de règle de blocage immédiatement, mais de l'exécuter en mode alertes uniquement pendant un certain temps. Vous ne devez passer à une règle restrictive qu'après avoir estimé que la règle s'exécute comme prévu et que les alertes de violation de règle sont à un niveau minimal ou contrôlé.
Il est également important de différencier votre environnement actuel (celui qui existait avant que vous ne commenciez à le segmenter) et votre environnement futur (celui après la mise en œuvre de votre règle de segmentation). Lors de la première mise en œuvre de la segmentation, vous devez faire preuve de prudence et vous renseigner sur le réseau afin de ne rien « abimer ».
De nouveaux éléments, cependant, doivent être ajoutés tout en tenant compte de la règle de segmentation existante. Réalisez des exceptions et des allocations de règle le cas échéant pour bénéficier d'une exploitation normale, mais ne négligez pas la règle existante simplement parce que vous étendez le réseau.
Cloisonnement
Avec le cloisonnement, nous nous intéressons surtout aux interfaces du segment concernant le reste du réseau et le monde. Nous voulons contrôler ce qui entre et sort de la partie du réseau que nous voulons segmenter sans tenir compte de ce qui se passe à l'intérieur du segment.
Cloisonnement des applications
Nous pouvons aller encore plus loin dans le cloisonnement et appliquer des règles à des machines individuelles en fonction de leur utilisation. Ainsi, par exemple, si un serveur fonctionne uniquement comme une base de données, il ne devrait avoir accès qu'aux ports de la base de données, et un serveur Web aux ports Web.
Bien évidemment, les choses ne sont pas aussi simples. Il y a généralement plus de services qui ont besoin d'accéder à ces serveurs, tels que des outils de surveillance, des moniteurs de performances ou les équipes informatiques. Habituellement, ces ports d'accès sont également très semblables aux techniques de mouvements latéraux, dans la mesure où ils sont généralement basés sur une sorte de contrôle à distance. (Par exemple, les outils de surveillance à distance interrogent le gestionnaire de services, de la même manière que la technique de mouvements latéraux de PsExec. La seule façon de distinguer les appels est l'inspection approfondie des paquets, qui n'est généralement pas disponible.)
Pour surmonter ce défi, chaque fois que vous avez besoin d'autoriser un trafic supplémentaire en plus de l'accès normal au service, nous vous recommandons de limiter les sources autorisées au segment qui devrait effectuer la surveillance.
De plus, nous pouvons limiter l'accès des utilisateurs aux emplacements sensibles dont ils n'ont pas besoin. Si la base de données est utilisée uniquement par des applications internes, il y a peu de raisons de laisser des utilisateurs arbitraires l'interroger. Selon nous, bloquer l'accès des utilisateurs arbitraire est l'étape de sécurité la plus cruciale, car de nombreuses attaques commencent par des utilisateurs compromis.
Microsegmentation
Avec la microsegmentation, nous appliquons une autre couche de granularité à notre règle de segmentation, c'est-à-dire que nous séparons les machines du segment en fonction de leur rôle ou de leur sensibilité. Nous pouvons considérer cela comme une approche hybride entre le cloisonnement des applications et le cloisonnement général. La principale différence par rapport au cloisonnement est que nous contrôlons désormais également le trafic à l'intérieur du segment et ne faisons pas automatiquement confiance aux voisins.
Notre principe ici est que nous ne devons pas faire confiance au trafic des machines voisines simplement parce que nous sommes dans le même segment. Les pirates utiliseront toutes les connexions possibles pour s'infiltrer dans tout le réseau, quels que soient les segments.
Par conséquent, même si nous avons le même type de serveur d'applications dans le segment, il n'y a aucune raison pour qu'ils puissent communiquer entre eux sur chaque port et protocole. La microsegmentation signifie que nous appliquons des règles sur tous les types de trafic, même à l'intérieur du segment réseau et entre les machines ayant le même rôle.
Bien sûr, les machines à l'intérieur d'un même segment sont généralement plus étroitement associées, et il est donc plus difficile d'ajouter des règles sans être trop permissif.
En fonction de la manière dont vous définissez les segments de votre réseau, les principes du cloisonnement des applications peuvent souvent également s'appliquer en tant que principes de microsegmentation. Par exemple, si nous divisons notre réseau en un segment utilisateur, un segment base de données et un segment serveur Web, alors les principes définis dans le cloisonnement des applications conviendront également à la microsegmentation. Le seul ajout nécessaire est l'application des mêmes principes à l'intérieur de chaque segment d'application, entre différentes machines.
Cependant, si notre réseau est divisé en un segment finance, un segment ventes et un segment informatique, et que chaque segment comprend une combinaison de serveurs et de machines utilisateurs, nous devons alors être plus créatifs. Après avoir appliqué les stratégies de cloisonnement général aux segments, nous devons ensuite nous tourner vers la création de règles entre les segments et à l'intérieur d'eux. Nous pouvons considérer chaque segment comme un mini-réseau, puis diviser chaque segment en différentes applications et différents types de machines qui le composent. (Par exemple, pour un segment ventes, nous pouvons avoir un serveur de fichiers, une base de données et des machines utilisateurs.) Nous pouvons gérer chaque type de machine comme un nouveau segment, et suivre à nouveau les directives de cloisonnement ou de cloisonnement des applications.
La Figure 6 résume les relations entre les différentes stratégies de segmentation.
Synergies des autres couches de défense avec la segmentation
Même si une segmentation appropriée du réseau augmente considérablement les difficultés nécessaires pour les acteurs malveillants de s'infiltrer, elle ne doit pas être la seule couche de défense de votre arsenal. Vous avez besoin d'une défense qui comprend la détection, la réponse et la simulation.
Détection
Un pirate suffisamment compétent sera probablement en mesure d'aller où il veut, car aucun système ou réseau n'est complètement infaillible, et il existe toujours des vulnérabilités Zero Day. Ce n'est pas nécessairement un scénario réaliste (puisque le développement de vulnérabilités Zero Day est coûteux et ne peut pas se faire sur un coup de tête), mais nous pensons qu'il vaut mieux se préparer au pire que de faire comme si tout allait bien.
Avec cette approche, nous pensons que la segmentation va de pair avec la détection. Même si les pirates parviennent à trouver des points d'entrée dans le réseau et à se déplacer latéralement, vous avez des outils en place pour les détecter et résoudre la menace. Il peut s'agir d'EDR pour la détection de menaces sur l'hôte, d'outils de surveillance de l'accès au Web ou d'activités régulières de recherche des menaces. L'important est que les activités suspectes soient détectées et signalées, et que vous ayez une équipe en place pour enquêter sur ces signalements.
En plus de la détection, un réseau segmenté offre trois avantages supplémentaires sur un réseau plat (Figure 7).
Il augmente le niveau de compétence nécessaire pour s'infiltrer dans le réseau et peut dissuader les acteurs malveillants moins qualifiés. La plupart des pirates n'ont pas accès aux vulnérabilités Zero Day. Ainsi, compte tenu du modèle de menace de votre réseau, une bonne règle de segmentation du réseau pourrait dissuader la plupart des pirates.
Plus les acteurs malveillants doivent effectuer de sauts dans le réseau, plus il y a de chances qu'ils soient détectés en raison du temps et des étapes accrus nécessaires pour effectuer une intrusion complète.
Il pourrait également être possible de diriger les pirates vers des « goulots d'étranglement » où ils sont plus facilement identifiables. Cela peut se faire par l'intermédiaire de pots de miel, de canaris ou simplement d'une vigilance supplémentaire.
Réponse
Il ne suffit pas de détecter les menaces, vous devez également réagir rapidement aux alertes et aux violations. Selon certains rapports sur les attaques par ransomware, la violation du chiffrement ne prend que quelques jours. Cela signifie que vous ne disposez que de quelques jours pour les détecter et les chasser du réseau. Certes, comme nous l'avons dit plus tôt, une segmentation appropriée ralentira l'attaque, mais les attaques ont toujours besoin d'une réaction rapide.
La segmentation crée une synergie avec la réponse de deux façons.
Elle vous donne plus de temps pour répondre dans la mesure où les attaques prendront désormais plus de temps pour se réaliser et auront plus de points de friction pour générer des alertes (lorsque le trafic du pirate se heurte à votre règle de segmentation).
Elle peut être utilisée pour répondre. De la même manière que vous créez des règles de segmentation pour restreindre et contrôler l'accès aux différentes parties du réseau, vous pouvez créer des règles pour mettre en quarantaine les ressources, afin que les attaques ne puissent pas continuer. L'intégration de la segmentation dans vos plans de réponse aux incidents et votre flux de travail, et la mise à disposition d'outils pour déployer rapidement des règles de quarantaine en cas d'urgence, peuvent être essentielles pour gérer les violations de réseau.
Simulation
Sur le papier, vous avez peut-être créé le meilleur réseau segmenté et sécurisé possible vous permettant de détecter toutes les attaques entrantes, mais aucun plan ne survit au premier contact avec l'ennemi, et il est préférable que cet ennemi ne soit pas un acteur malveillant.
C'est là qu'intervient la simulation : une équipe rouge peut simuler un ennemi en essayant de pirater vos systèmes comme le ferait un acteur malveillant, ou un outil de simulation automatisé de violation de réseau (comme l'outil open source d'Akamai, Infection Monkey) peut le faire également.
Ce type de simulation permet de révéler les points faibles de votre défense que les acteurs malveillants pourraient exploiter. Des vérifications régulières et des actions en fonction des résultats peuvent considérablement augmenter la sécurité de votre réseau.
Synthèse
La segmentation du réseau est un outil destiné à renforcer la sécurité du réseau et à faire face aux menaces qui pèsent sur celui-ci. C'est également un outil qui peut fournir une valeur immédiate en matière de sécurité, dans la mesure où vous n'avez pas à initier de projets de segmentation longs ou difficiles, mais aussi diviser votre travail en plusieurs sous-projets, chacun améliorant la sécurité du réseau étape par étape.
Nous avons fourni des directives à diverses règles et stratégies de segmentation pour aider les administrateurs réseau à accomplir leurs objectifs. Nous espérons que nos recommandations sont pratiques et permettront aux entreprises de garantir une meilleure sécurité.
Le groupe Security Intelligence d'Akamai continuera de surveiller, d'étudier et de publier des recherches sur une multitude de sujets liés à la sécurité. Pour bénéficier de mises à jour en temps réel et d'autres études de pointe, suivez-nous sur X (anciennement Twitter) !