(Micro)segmentazione da un punto di vista pratico

Prima di passare alle best practice e alle strategie, dobbiamo definire il nostro campo d'azione. La segmentazione della rete comporta la "suddivisione" della rete in parti (segmenti) e la definizione di chi può accedere a cosa e in che modo (ad esempio, è possibile accedere ai server web solo tramite HTTP/S).

Tradizionalmente, questo obiettivo è stato ottenuto utilizzando VLAN e firewall fisici, ma ultimamente osserviamo sempre più approcci basati su software ai firewall e alla segmentazione (ad esempio, Akamai Guardicore Segmentation). Non raccomandiamo un modo o l'altro: entrambi gli approcci presentano i propri vantaggi e svantaggi. Le nostre policy e strategie consigliate sono indipendenti dal fornitore e possono essere applicate ovunque.

Quando si passa dal controllo del traffico tramite VLAN, elenchi di controllo degli accessi (ACL) e intervalli IP all'utilizzo di etichette personalizzate indipendenti dal fornitore, si entra nel regno della microsegmentazione. Tutte le nostre strategie riportate in questo blog presuppongono l'utilizzo della microsegmentazione.

Dovrebbe essere possibile adattare le strategie e le linee guida per non richiedere la segmentazione, ma il processo per definire VLAN, ACL e gli elenchi IP e quindi gestirli è probabilmente impraticabile o comporterà l'esaurimento immediato di tutti gli amministratori e tecnici di rete (prova a definire l'intervallo/gruppo IP di tutti i server finanziari: potrebbe essere fattibile, ma sei in grado di mantenere tale elenco a lungo in modo accurato?; inoltre, questo è solo un gruppo di server; una rete aziendale ne comprende molti di più: utenti finali, controller di dominio, amministratori di dominio, stampanti, ecc.).