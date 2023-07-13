La (micro)segmentación desde una perspectiva práctica

La segmentación de red es difícil de implementar. Un momento, corrijo. La segmentación de red es fácil de implementar; segmentar la red de forma que no afecte al usuario final ni a la operatividad de la red, al tiempo que la hace segura es casi imposible.

Nosotros (los investigadores del grupo de inteligencia sobre seguridad de Akamai) a menudo mencionamos la segmentación de la red como una estrategia de mitigación para el movimiento lateral y las demás amenazas sobre las que informamos, ya sea en nuestros avisos de Patch Tuesday, nuestros informes sobre malware, avisos sobre vulnerabilidades u otros artículos de investigación.

En esta publicación, proporcionaremos estrategias de segmentación prácticas y concretas, así como mejores prácticas realistas para los defensores. Nuestro objetivo es analizar únicamente las estrategias de segmentación que sean factibles y que no afecten en exceso a la operatividad de la red ni a la experiencia del usuario final, y que a su vez ofrezcan una ventaja de seguridad significativa.

Aunque una segmentación adecuada supone un desafío, presenta algunas ventajas rápidas en cuanto a la protección de la red. Para recalcar esto, hemos incluido varias estrategias de segmentación que se ocupan de las diferentes etapas de una filtración de red.

Tenga en cuenta que las redes del mundo real difieren entre sí; aunque nuestro objetivo es proporcionar recomendaciones generales, es posible que las estrategias requieran ajustes para que sean aplicables en su caso.