(Mikro-)Segmentierung aus praktischer Sicht

Die Netzwerksegmentierung ist schwierig zu implementieren. Obwohl, so stimmt das nicht. Netzwerksegmentierung ist eigentlich einfach zu implementieren. Doch die Segmentierung des Netzwerks auf eine Weise, die den Endnutzer oder die Netzwerkfunktionalität nicht beeinträchtigt und gleichzeitig die Sicherheit gewährleistet, ist nahezu unmöglich.

Wir, die Forscher der Akamai Security Intelligence Group, nennen Netzwerksegmentierung häufig als Abwehrstrategie für laterale Netzwerkbewegungen und die verschiedenen anderen Bedrohungen, über die wir berichten – ob in unserem Ratgeber zum Patch Tuesday, unseren Malware-Berichten, den Empfehlungen zu Schwachstellen sowie in anderen Forschungsergebnissen.

In diesem Beitrag werden wir praktische, konkrete Segmentierungsstrategien und realistische Best Practices für Verteidiger vorlegen. Unser Ziel ist es, nur Segmentierungsstrategien zu diskutieren, die umsetzbar sind und die weder Netzwerkbetrieb noch Endnutzererlebnis stark beeinträchtigen, während sie dennoch einen erheblichen Sicherheitsvorteil bieten.

Auch wenn die richtige Segmentierung eine Herausforderung darstellt, können Sie beim Schutz Ihres Netzwerks einige schnelle Erfolge feiern. Um das hervorzuheben, haben wir verschiedene Segmentierungsstrategien einbezogen, die sich mit verschiedenen Phasen von Netzwerkangriffen befassen.

Beachten Sie, dass sich reale Netzwerke voneinander unterscheiden. Zwar wollen wir allgemeine Empfehlungen geben, doch die Strategien müssen möglicherweise angepasst werden, um genau zu Ihren Anforderungen zu passen.