(Micro)Segmentação sob uma perspectiva prática

A segmentação de rede é difícil de implementar. Não, apague isso. A segmentação de rede é fácil de implementar; segmentar a rede de uma forma que não afete o usuário final ou a operacionalidade da rede enquanto a torna segura é quase impossível.

Nós (os pesquisadores do Akamai Security Intelligence Group) frequentemente mencionamos a segmentação de rede como uma estratégia de mitigação contra o movimento lateral e as várias outras ameaças que relatamos, seja em nossos avisos da Patch Tuesday, nossos relatórios de malware, avisos de vulnerabilidade ou outras pesquisas.

Nesta postagem, forneceremos estratégias de segmentação práticas e concretas e práticas recomendadas realistas para os defensores. Nosso objetivo é discutir apenas as estratégias de segmentação que são acionáveis e não afetariam muito a operacionalidade da rede ou a experiência do usuário final, ao mesmo tempo em que apresentam um benefício de segurança significativo.

Embora a segmentação adequada seja desafiadora, há alguns ganhos rápidos quando se trata de proteger sua rede. Para destacar isso, incluímos várias estratégias de segmentação que lidam com diferentes estágios de uma violação de rede.

Observe que as redes do mundo real diferem umas das outras; embora nosso objetivo seja fornecer recomendações gerais, as estratégias podem exigir ajustes aplicáveis a você.