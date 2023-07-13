从实用角度谈谈（微）分段

网络分段很难实施，这种说法其实不对。网络分段实施起来非常容易；但是要想对网络进行分段而不影响最终用户或网络可操作性，同时确保网络安全性，则几乎不可能。

我们（Akamai 安全情报组研究人员）经常提到的网络分段是作为一种策略，用来抵御横向移动和我们所报告过的各种其他威胁，包括我们在 Patch Tuesday 公告、恶意软件报告、漏洞公告或其他调研报告中提到的那些威胁。

在本文中，我们将为安全防御人员介绍实用、具体的分段策略以及切合实际的最佳实践。我们的目的只是讨论具有实际借鉴意义的分段策略，这些策略不会对网络可操作性或最终用户的体验产生太大影响，同时仍具有显著的安全优势。

虽然理想的分段很难实现，但是分段在保护网络方面还是有一些立竿见影的效果。为了强调这一点，我们在本文中介绍了几种分段策略，分别适用于应对不同阶段的网络入侵。

请注意，现实世界中的网络各不相同；虽然我们的目的是提供常规建议，但您可能需要根据实际情况对这些策略进行调整。