Block Storage 요금제
고속 볼륨을 연결해 스토리지 용량을 늘립니다.
이그레스 초과 요금 = GB당 0.005달러
FAQ
FAQ
서비스 이용 시 시간당 요금이 부과됩니다(1시간 미만의 시간은 올림해 계산됩니다). 예를 들어, 1GB 블록 볼륨을 만들어 24시간 사용 후 삭제하면 $0.18(24시간 x $0.0075/시간)가 청구됩니다. 다음 달 첫째 날에 청구서가 발송됩니다. 단, 한 달 내 사용 요금이 특정 청구 한도에 도달하면 중간 청구서가 발송될 수 있습니다. 요금 결제는 청구서가 발행되는 즉시 자동으로 진행됩니다. 청구 방식에 대한 가이드를 읽어보세요.
기존 플랜에는 플랜 제품군 및 크기에 따라 매월 0TB에서 최대 20TB까지 차등 제공(스케일링)되는 무료 데이터 전송량이 포함되어 있습니다. 네트워크 전송 사용량 및 비용에 대해 더 알아보세요.
프로모션 크레딧을 모두 사용하거나 크레딧 유효 기간이 만료된 후부터 신용카드로 청구됩니다. 예를 들어, 60일 동안 $100 크레딧을 받은 경우 해당 $100 크레딧이 계정에 자동으로 적용됩니다. 이 60일 동안 $50를 지출하는 경우, 신용카드로는 청구되지 않습니다. 60일 내에 $150를 지출하는 경우 $100의 크레딧이 모두 소진되며, 신용카드에 $50 요금이 청구됩니다. 프로모션 크레딧 기간이 만료되면 모든 활성 서비스가 신용카드로 청구됩니다.
Visa, Mastercard, American Express, Discover를 지원합니다. PayPal 계정에서 자금을 이체해 계정에 크레딧을 추가할 수 있습니다. 이는 당사의 마스터 서비스 계약에 따라 계정에 유효한 신용카드를 유지해야 하기 때문입니다. 청구 방식에 대한 가이드를 읽어보세요.
어떤 플랜을 선택해야 할지 고민되신다면, 먼저 작은 규모의 플랜으로 시작한 후 필요에 따라 아키텍처를 스케일업(확장)해 나가는 것을 추천합니다.
예, 신용카드로 계정에 선불 크레딧을 충전할 수 있습니다. 사용한 서비스에 대해 계정에 청구가 진행되면, 계정에 등록된 결제 카드에서 요금을 청구하기 전에 선결제된 크레딧 금액이 적용됩니다.
네. 볼륨의 연결이 해제된 상태라도 저장된 데이터는 안전하게 유지되며, RAM이나 데이터 전송량 등 다른 리소스의 가용성을 확보(리저브)하기 위한 리소스 가치가 유지됩니다. Longview Pro 또는 추가 IP와 같은 다른 활성 서비스도 청구됩니다. 특정 서비스 요금 청구를 중단하려면 계정에서 해당 서비스를 완전히 삭제해야 합니다.
당사는 세금 납부 대상에 해당하는 고객으로부터 세금을 징수합니다. 세금 정보 가이드를 참고해 세금을 징수하는 국가, 적용 세율, 그리고 계정에 사업자 세금 ID를 등록하는 방법에 대해 자세히 알아보실 수 있습니다.
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