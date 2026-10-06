Block Storage 요금제

프로모션 크레딧을 모두 사용하거나 크레딧 유효 기간이 만료된 후부터 신용카드로 청구됩니다. 예를 들어, 60일 동안 $100 크레딧을 받은 경우 해당 $100 크레딧이 계정에 자동으로 적용됩니다. 이 60일 동안 $50를 지출하는 경우, 신용카드로는 청구되지 않습니다. 60일 내에 $150를 지출하는 경우 $100의 크레딧이 모두 소진되며, 신용카드에 $50 요금이 청구됩니다. 프로모션 크레딧 기간이 만료되면 모든 활성 서비스가 신용카드로 청구됩니다.