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Block Storage 方案与定价

在不更改定价模式的情况下，实现从 GB 级到 PB 级的扩展；随着数据增长，成本保持不变

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存储

Block Storage 方案

通过附加高速卷来增加存储容量。

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See pricing for:
Block Storage Pricing
存储月费 
10 GB$1.00注册
20 GB$2.00注册
40 GB$4.00注册
80 GB$8.00注册
160 GB$16.00注册
320 GB$32.00注册
640 GB$64.00注册
1280 GB$128.00注册
2560 GB$256.00注册
5120 GB$512.00注册
10240 GB$1,024.00注册

出站流量超额费用 = 0.005 美元/GB

常见问题

常见问题

服务按小时计费（计费时间将向上取整至最接近的整数小时）。例如，如果您创建了 1 GB 块存储卷，并在使用 24 小时后删除，您需要支付 0.18 美元（24 小时 x 0.0075 美元/小时）。您会在下一个月的第一天收到账单；但是，如果您的帐户在一个月内使用的服务达到了一定的计费限额，则您可能会在月中收到账单。发票生成后，系统将自动进行扣款。阅读本指南，了解计费机制

较旧的方案所包含的流量会根据方案系列和规模进行扩展，每月从 0 TB 到 20 TB 不等。详细了解网络流量使用及费用

在您的促销抵扣额度用完或者促销抵扣额度期限到期后，我们将开始从您的信用卡中扣款。例如，如果您获得了 100 美元为期 60 天的额度，则该 100 美元的额度会自动应用于您的帐户。如果您在这 60 天内花费了 50 美元，则不会从您的卡中扣款。如果您在这 60 天内花费了 150 美元，则 100 美元的额度已全部用完，并且您的信用卡将被收取 50 美元的费用。在促销抵扣额度期限到期后，任何已启用的服务所产生的费用将从您的信用卡中收取。

我们接受 Visa 卡、万事达卡、美国运通卡和 Discover 卡。您可以通过从 PayPal 帐户转账来向您的帐户中添加额度。根据我们的主服务协议，您必须在帐户中保留一张有效的信用卡。阅读本指南，了解计费机制

如果您不确定该选择哪款方案，我们建议您从较小的方案开始，并随着需求的增长逐步扩展架构。

是的，您可以通过预付方式向您的帐户中存入额度。在为您的已用服务开具账单时，我们会先使用您帐户中的预付额度进行抵扣，然后才会对您帐户绑定的支付卡进行扣款。

是的。即使您的卷被解除挂载，我们仍会保留您已保存的数据，并为您维持使用内存 (RAM) 和流量等其他资源的权利。对于任何其他已启用的服务（例如，Longview Pro 或额外的 IP），您都会收到相应的账单。如果您希望停止支付某项特定服务的账单，需要将其从您的账户中完全删除

我们会对需要缴税的客户收取税费。请参阅我们的税费信息指南，以详细了解我们会对哪些国家或地区收取税费、相关税率，以及如何向账户中添加您的企业税号。

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