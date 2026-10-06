Block Storageのプラン
高速ボリュームを接続してストレージ容量を増やせます。
エグレス超過料金は1 GBあたりUS$0.005
よくあるご質問
よくあるご質問
サービスのご利用は時間単位での課金となります（1時間未満の端数は切り上げられます）。例えば、1GBのブロックボリュームを作成し、24時間利用したあとに削除した場合、請求額は$0.18（24時間 × $0.0075/時）となります。請求書は次の暦月の最初の日に発行されます。ただし、1か月の間にアカウントで使用したサービスの料金が一定の請求額上限に達した場合には、月半ばで請求書が発行されることがあります。料金のお支払いは、請求書が発行された時点で自動的に行われます。請求の仕組みについては、こちらのガイドをご覧ください。
旧プランには、プランのファミリーやサイズに応じて毎月0 TBから20 TBまで段階的に拡張される、無料のデータ転送量が含まれています。ネットワーク転送の使用状況と料金の詳細については、こちらをご覧ください。
クレジットカードへの請求は、プロモーションクレジットの残高をすべて消費した後、またはプロモーションクレジットの有効期限が切れた後に発生します。例えば、60日間有効の$100のクレジットを受け取った場合、その$100のクレジットがお客様のアカウントに自動的に適用されます。有効期間の60日間に$50をご利用になった場合、お客様のクレジットカードへの請求は発生しません。有効期間の60日間に$150分ご利用になった場合、$100のクレジットはすべて消費され、お客様のクレジットカードには$50が請求されます。プロモーションクレジットの有効期限が切れた後で、何らかのサービスをご利用になった場合、お客様のクレジットカードへの請求が発生します。
Visa、Mastercard、American Express、Discoverをご利用いただけます。PayPalアカウントから送金することで、アカウントにクレジットを追加できます。有効なクレジットカード情報をお客様のアカウントに登録していただくことが、当社のマスターサービス契約の要件となります。請求の仕組みについては、こちらのガイドをご覧ください。
どのプランを選ぶべきか迷われた場合は、まずは小さめのプランから開始し、ニーズの拡大に合わせてアーキテクチャをスケールアップ（拡張）していくことをお勧めいたします。
はい、アカウントへの請求金額をクレジットで事前にお支払いいただけます。お客様のアカウントでご利用になったサービスの料金の請求が発生した場合、アカウントに登録されたお支払い用カードへの請求が発生する前に、事前にお支払いいただいたクレジットの残高が適用されます。
はい。お使いのボリュームが切り離された状態であっても、保存データは維持され、RAMや転送量といった他のリソースを利用するための枠組みも確保されます。Longview Proや追加のIPなど、その他にアクティブなサービスがある場合には、別途料金が発生します。特定のサービスに対する請求を停止したい場合は、そのサービスを完全にアカウントから削除する必要があります。
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