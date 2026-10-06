|Almacenamiento
|$/mes
|10 GB
|1,00 $
|Registrarse
|20 GB
|2,00 $
|Registrarse
|40 GB
|4,00 $
|Registrarse
|80 GB
|8,00 $
|Registrarse
|160 GB
|16,00 $
|Registrarse
|320 GB
|32,00 $
|Registrarse
|640 GB
|64,00 $
|Registrarse
|1280 GB
|128,00 $
|Registrarse
|2560 GB
|256,00 $
|Registrarse
|5120 GB
|512,00 $
|Registrarse
|10 240 GB
|1.024,00 $
|Registrarse
Planes de Block Storage
Aumente la capacidad de almacenamiento mediante la conexión de volúmenes de alta velocidad.
Costes por exceso de salida = 0,005 $ por GB
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
Se le cobrará la tarifa por hora de un servicio (las tarifas se redondean hacia arriba a la hora más cercana). Por ejemplo, si crea un volumen de bloque de 1 GB y lo elimina después de 24 horas de uso, se le cobrarán 0,18 $ (24 horas x 0,0075 $/hora). Recibirá una factura el primer día del siguiente mes natural; sin embargo, es posible que reciba una factura a mitad de mes si su cuenta alcanza un determinado límite de facturación para los servicios utilizados en un solo mes. El cobro del pago se realiza automáticamente una vez que se genera la factura. Lea esta guía sobre cómo funciona la facturación.
Los planes más antiguos incluyen una transferencia de datos que se escala según la familia y el tamaño del plan, desde 0 TB hasta 20 TB al mes. Más información sobre el uso y los costes de la transferencia de red.
El gasto se cargará en su tarjeta de crédito después de que se agote la cantidad de crédito promocional o después de que caduque el plazo de crédito promocional. Por ejemplo, si ha recibido un crédito de 100 $ para 60 días, entonces ese crédito de 100 $ se aplica automáticamente a su cuenta. Si gasta 50 $ durante esos 60 días, no se le cobrará ningún cargo en su tarjeta. Si gasta 150 $ dentro de ese plazo de 60 días, entonces el crédito de 100 $ se agotaría completamente, y en su tarjeta de crédito se cargarán 50 $. El gasto se cargará en su tarjeta de crédito para cualquier servicio activo después de que caduque el plazo de crédito promocional.
Aceptamos Visa, Mastercard, American Express y Discover. Puede añadir crédito a su cuenta transfiriendo fondos desde una cuenta de PayPal. El mantenimiento de una tarjeta de crédito válida registrada con su cuenta es un requisito de nuestro Acuerdo principal de servicios. Lea esta guía sobre cómo funciona la facturación.
Si no está seguro de qué plan elegir, le recomendamos comenzar con un plan más pequeño e ir escalando la arquitectura a medida que crezcan sus necesidades.
Sí, puede hacer pagos que se carguen en su cuenta por adelantado con crédito. Cuando se factura a su cuenta por los servicios utilizados, aplicamos el importe del crédito prepagado antes de hacer el cargo en la tarjeta de pago registrada en su cuenta.
Sí. Mantenemos sus datos guardados y reservamos su capacidad de utilizar otros recursos como la memoria RAM, la transferencia, etc., incluso cuando su volumen está desconectado. Recibirá una factura por cualquier otro servicio activo, como Longview Pro o una IP adicional. Si desea dejar de recibir facturas por un servicio en particular, debe eliminarlo por completo de su cuenta.
Cobramos los impuestos de los clientes que están sujetos a ellos. Consulte nuestra Guía de información fiscal para obtener más información sobre los países para los que cobramos impuestos, las tasas impositivas y cómo añadir el número de identificación fiscal de su empresa a su cuenta.
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