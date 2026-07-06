API Security 위협이란?

기업은 API Security 위협을 성공적으로 방어하기 위해 여러 보안 조치를 도입하는 것이 현명합니다.

강력한 인증 및 권한 확인 OAuth 및 MFA(멀티팩터 인증)와 같은 강력한 인증 방법을 사용하면 권한이 부여된 사용자만 API에 접속할 수 있습니다. 기능 수준의 권한 확인 및 손상된 오브젝트 수준의 권한 확인 검사를 구축하면 민감한 데이터에 대한 무단 접속을 방지할 수 있습니다.

실시간 트래픽 분석: 올바른 매개변수 내에서 작동하는 API도 악용될 수 있기 때문에 API 트래픽의 동작을 분석하는 것이 API를 보호하는 데 매우 중요합니다. 트래픽 분석은 한 국가에서 시작된 후 한 시간 후에 다른 국가에서 시작된 API 호출과 같이 기준 예상과 다른 API 행동의 변화를 살펴봅니다.

강력한 API 테스트: API를 프로덕션에 적용하기 전에 취약점을 평가하는 것은 문제가 시작되기 전에 API 라이프사이클을 보호하는 방법입니다. 이러한 관행은 개발자가 혁신을 지원하는 API의 보안을 잠재적으로 손상시키지 않으면서 혁신에 보조를 맞추는 데 도움이 됩니다.

API 게이트웨이: API Gateway는 모든 API 요청의 엔트리 포인트 역할을 하며 인증, 전송률 제한, 트래픽 관리, 캐싱 등의 작업을 관리해 DDoS 공격을 실시간으로 방지합니다.

전송률 제한 및 스로틀링: 전송률 제한 및 스로틀링은 특정 기간 동안 API가 처리할 수 있는 요청 수를 제한함으로써 DoS 및 DDoS 공격을 방지하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이를 통해 트래픽이 많은 상황에서도 정상적인 사용자가 API를 계속 사용할 수 있습니다.

인풋 검증: 모든 인풋 데이터를 검증하면 SQL 인젝션 및 과도한 데이터 노출과 같은 많은 일반적인 공격을 방지할 수 있습니다. API가 유효하고 예상되는 데이터만 처리하도록 하면 보안 취약점의 리스크를 줄일 수 있습니다.

보안 통신 사용: TLS(Transport Layer Security)를 사용해 전송 중인 데이터를 암호화함으로써 공격자가 민감한 정보를 가로채지 못하도록 보호할 수 있습니다. 클라이언트와 API 간의 모든 통신이 암호화되도록 보장하는 것은 데이터 기밀성과 무결성을 유지하는 데 필수적입니다.

정기적인 감사 및 API 보안 테스트: 정기적인 보안 감사 및 테스트를 수행하면 공격자가 악용하기 전에 취약점을 탐지하고 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다. 자동화된 보안 테스트 툴을 CI/CD 파이프라인에 통합해 지속적인 보안 모니터링을 보장할 수 있습니다.

API 관리 및 게이트웨이 솔루션: API 관리 및 게이트웨이 솔루션을 사용하면 API Security에 대한 중앙 집중식 제어를 제공할 수 있습니다. 이러한 툴은 보안 정책을 적용하고, API 사용을 모니터링하고, 잠재적인 보안 위협을 탐지하는 데 도움이 될 수 있습니다.

제로 트러스트 아키텍처 구축: 제로 트러스트 보안 모델을 도입하면 기본적으로 위치에 관계없이 어떤 사용자나 디바이스도 신뢰하지 않습니다. ID와 권한을 지속적으로 확인하면 권한이 부여된 사용자만 API에 접속할 수 있습니다.