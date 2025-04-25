Wie vergleicht sich ein API-Gateway mit einem Service-Mesh?

In modernen IT-Umgebungen spielen API-Gateways und Service-Meshes unterschiedliche, aber komplementäre Rollen bei der Verwaltung und Sicherung von APIs und Microservices. Während ein API-Gateway hauptsächlich externen Traffic verarbeitet und API-Anfragen und Antworten verwaltet, konzentriert sich ein Service-Mesh auf die interne Kommunikation zwischen Microservices, um Zuverlässigkeit, Sicherheit und Beobachtbarkeit zu gewährleisten. Beide Technologien können nebeneinander bestehen und bieten zuverlässige Lösungen für Traffic-Management, Skalierbarkeit und Sicherheit in cloudnativen Anwendungen.

Wenn Sie lange genug im IT-Bereich arbeiten, haben Sie bereits Technologiedebüts mit Funktionen erlebt, die wie Funktionalitäten aussehen, die Sie bereits haben. Sie fragen sich: „Brauche ich das? Habe ich das nicht bereits? Warum sind alle so begeistert von dieser neuen Idee, wenn sie sich mit einer bestehenden Lösung überschneidet?“ Anbieter, die in diesem Moment viel Werbeaufwand treiben, verstärken die Verwirrung leider nur.

Der aktuelle Dialog, der API-Gateways mit Service-Meshes vergleicht, fällt in diese Kategorie. Die beiden Technologien unterscheiden sich zwar voneinander, aber sie beginnen zu konvergieren. Unter anderem wird die Frage laut, ob ein Service-Mesh benötigt wird, wenn ein API-Gateway vorhanden ist. In diesem Artikel wird erläutert, wo sich API-Gateways und Service-Meshes ähneln, wo sie sich unterscheiden und warum Sie wahrscheinlich beides benötigen.