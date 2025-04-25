Qu'est-ce que la passerelle d'API par rapport au maillage de service ?

L'utilisation d'une passerelle d'API et d'un maillage de services vous permet de gérer et de sécuriser efficacement le trafic externe et interne. La passerelle d'API contrôle et sécurise les requêtes externes, tandis que le maillage de services gère la communication interne de microservice à microservice, améliorant ainsi l'évolutivité et la fiabilité.
Différence entre la passerelle d'API et le maillage de services
Dans les environnements informatiques actuels, les passerelles d'API et les maillages de services jouent des rôles distincts mais complémentaires dans la gestion et la sécurisation des API et des microservices. Tandis qu'une passerelle d'API gère principalement le trafic externe, gérant les requêtes et les réponses API, un maillage de services se concentre sur la communication interne entre les microservices, garantissant ainsi la fiabilité, la sécurité et l'observabilité. Les deux technologies peuvent coexister, fournissant ainsi des solutions robustes de gestion du trafic, d'évolutivité et de sécurité dans les applications cloud natives.
Si vous travaillez dans le domaine informatique assez longtemps, vous verrez une nouvelle technologie débuter avec des fonctionnalités qui ressemblent à celles que vous possédez déjà. Vous vous demanderez : « Ai-je besoin de cela ? Ne l'ai-je pas déjà ? Pourquoi tout le monde est-il si enthousiaste avec cette nouvelle idée alors qu'elle chevauche une solution existante ? » Le bruit des fournisseurs peut malheureusement amplifier la confusion.
Le dialogue actuel comparant les passerelles d'API aux maillages de service entre dans cette catégorie. Les deux technologies sont distinctes, mais elles commencent à converger. Les gens se demandent entre autres s'ils ont besoin d'un maillage de service s'ils disposent d'une passerelle d'API. Cet article explore en quoi les passerelles d'API et les maillages de service sont similaires, en quoi ils diffèrent et pourquoi vous pouvez utiliser les deux.
API et microservices
Pour discuter des passerelles d'API par rapport aux maillages de service, il est judicieux de commencer par différencier les technologies sous-jacentes des API et des microservices. Les microservices, pour lesquels un maillage de service gère les communications, sont analogues aux API, jusqu'à un certain point. Ils ne sont cependant pas les mêmes. Pour compliquer davantage les choses, les microservices sont souvent associés à une API pour gérer les interactions avec d'autres applications logicielles.
En bref, une API fait partie d'une application qui interagit avec d'autres applications. À l'aide d'une API, une application peut invoquer des fonctionnalités, demander et recevoir des données, modifier des données, etc. Un microservice, en revanche, est un style d'architecture logicielle qui sert à diviser une application plus vaste en composants, appelés « services ». Une application conçue ainsi à l'aide de services est considérée comme contenant une « architecture de microservices ».
Ainsi, les API et les microservices présentent certaines similitudes superficielles, mais ils sont assez différents l'un de l'autre. Par conséquent, les technologies qui gèrent leur gestion et leurs communications (la passerelle d'API et le maillage de services, respectivement) sont également différentes.
Qu'est-ce qu'une passerelle API ?
Une passerelle d'API est un logiciel qui se trouve devant un groupe d'interfaces de programmation d'applications (API). Elle achemine les appels d'API (également appelés requêtes API) vers l'API appropriée et gère la diffusion des données et des services de l'API vers les utilisateurs d'API (également appelés clients API).
La passerelle d'API fonctionne comme un point d'entrée unique pour les appels d'API. Imaginez-la comme un centre de contrôle pour le trafic des appels/réponses d'API. Peu importe que les API soient hébergées sur site, dans le cloud ou dans une entité d'entreprise distincte. De même, les appels d'API peuvent parvenir à la passerelle d'API depuis pratiquement n'importe où. Les passerelles d'API font généralement partie d'une solution plus large de gestion et de sécurité des API qui gère la découverte des API, la sécurité des API, l'application des règles, etc. Elle peut également équilibrer le trafic entre les instances d'API et gérer l'équilibrage de la charge, le basculement et d'autres problèmes liés à la fiabilité et à la disponibilité des API.
Qu'est-ce qu'un maillage de services ?
Un maillage de services est un modèle technologique qui prend la forme d'une ou plusieurs couches d'infrastructure qui chevauchent les microservices. Un maillage de services gère les communications entre les microservices. Il achemine les messages dans les deux sens, sécurisant ainsi les données au cours du processus. De cette façon, un maillage de services facilite l'observabilité, la fiabilité et la sécurité des microservices dans l'architecture. Une architecture de microservices a besoin d'un maillage de services. Sans un microservice, il peut être difficile de gérer plusieurs microservices et de garantir le type de fiabilité et de disponibilité dont l'application de microservices a besoin.
Authentification et gestion du trafic dans les passerelles d'API et les maillages de services
Les passerelles d'API et les maillages de services jouent tous deux un rôle crucial dans la gestion du trafic et l'authentification. Bien qu'une passerelle d'API intègre souvent des mécanismes d'authentification pour garantir que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder à des API spécifiques, un maillage de services gère le trafic interne entre les microservices, garantissant ainsi que les requêtes sont acheminées correctement et en toute sécurité. La gestion du trafic dans un maillage de services implique souvent un contrôle plus granulaire, tel que l'équilibrage de la charge entre les microservices et le réacheminement du trafic en réponse aux pannes de service. Ces mécanismes sont essentiels dans les environnements cloud natifs, où l'évolutivité et la fiabilité sont essentielles.
Principales différences entre une passerelle d'API et un maillage de services
Vous commencez peut-être à voir en quoi une passerelle d'API et un maillage de services sont similaires. Tous deux gèrent les requêtes et les réponses, acheminant les données sur les réseaux. Ils peuvent à la fois s'occuper de la découverte des services et de l'application des règles pour la limitation du débit, les contrôles d'accès, etc. Les différences apparaissent lorsque l'on compare les détails. Un maillage de services est destiné à gérer les interactions entre microservices. Une passerelle d'API gère principalement le trafic vers et depuis les clients API et les API.
Il existe une façon simpliste d'y penser, que certains acteurs du secteur considèrent comme erronée, mais néanmoins utile : Une passerelle d'API gère le trafic « nord-sud », qui provient d'entités extérieures et entre dans le réseau, et vice-versa. Un maillage de services gère le trafic « est-ouest », c'est-à-dire le trafic réseau interne entre les microservices internes. C'est vrai parfois, mais pas toujours. Cependant, cette comparaison met en lumière une différence essentielle entre les passerelles d'API et les maillages de services. Points clés de différenciation :
|
Passerelle d'API
|
Maillage de services
|
|
Qu'est-ce que la découverte de services ?
Les passerelles d'API et les maillages de services offrent généralement la découverte de services, qui est la détection automatique des services (y compris les API, les microservices, les terminaux et les sources de données) sur un réseau. La découverte de services est un élément essentiel de la gestion des API et du fonctionnement du maillage des services. Sans la découverte des services, il serait fastidieux et manuel de déterminer où se trouvaient toutes les API et tous les microservices avant de les utiliser. De plus, la découverte de services joue un rôle essentiel dans l'identification des API et des microservices qui ne sont plus utilisés. Les anciens microservices et API peuvent être une source d'exposition aux risques. En outre, dans une architecture de microservices, les ressources changent constamment (comme les conteneurs qui tournent vers le haut ou vers le bas), et le maillage de services simplifie la connectivité continue.
Devez-vous utiliser les deux ?
La réponse à la question « Dois-je utiliser à la fois une passerelle d'API et un maillage de services ? » peut changer à l'avenir. Il est probable que des solutions combinées soient bientôt disponibles sur le marché, offrant des passerelles d'API avec une fonctionnalité de maillage de services. Pour le moment, il est toutefois utile d'envisager de déployer les deux technologies.
La raison d'aller dans cette direction est que vous aurez probablement des API et des microservices à gérer dans une entreprise actuelle. Et vous avez probablement déjà des API exposant vos microservices, vous aurez donc besoin d'une passerelle d'API pour les faire fonctionner de manière sécurisée et efficace.
L'évolutivité est une autre raison d'utiliser à la fois une passerelle d'API et un maillage de services. Un maillage de services améliore la connectivité entre les services, ce qui permet une plus grande évolutivité des microservices. Les passerelles d'API, en tant que point de contact central pour les API et les clients API, facilitent également l'évolutivité des API. Si vous anticipez une croissance des microservices et des API, il vous sera utile de disposer des deux solutions.
La présence de passerelles d'API et de maillages de services au sein de votre entreprise peut également faciliter l'innovation pour les développeurs et les architectes. Déployer des API et des clients API parallèlement à des applications basées sur des microservices est un gage de réussite. La combinaison de ces deux technologies rend possible le type d'applications flexibles et faiblement couplées qui stimulent la transformation digitale.
Intégration avec les pratiques cloud natives et DevOps
À mesure que les entreprises adoptent de plus en plus des architectures cloud natives et des pratiques DevOps, l'intégration de passerelles d'API et de maillages de services devient encore plus critique. Dans les environnements Kubernetes, par exemple, un maillage de services peut gérer la communication interne entre les conteneurs, tandis qu'une passerelle d'API gère les requêtes externes vers l'application. Cette approche à double couche s'aligne sur les pratiques DevOps, où les pipelines d'intégration et de déploiement continus (CI/CD) nécessitent des mesures robustes en matière de gestion et de sécurité du trafic. Les indicateurs recueillis à la fois à partir de la passerelle d'API et du maillage de services peuvent également fournir des informations précieuses sur les performances et la sécurité des applications, aidant ainsi les équipes à optimiser leurs applications natives dans le cloud.
FAQ
Une passerelle d'API gère principalement le trafic externe, gérant les requêtes et les réponses d'API entre les clients API et les API. En revanche, un maillage de services gère le trafic interne entre les microservices au sein d'une architecture de microservices, garantissant ainsi une communication sécurisée et fiable.
Une passerelle d'API inclut souvent des mécanismes d'authentification intégrés pour valider et autoriser les requêtes API externes. Un maillage de services gère l'authentification en interne entre les microservices, garantissant que seuls les services authentifiés peuvent communiquer entre eux.
Une passerelle d'API gère le trafic entrant et sortant de vos API, en gérant des tâches telles que l'équilibrage de la charge et la limitation du débit. Un maillage de services gère le trafic au sein d'une architecture de microservices, en gérant l'équilibrage de la charge entre les microservices et en réacheminant le trafic en cas de panne de service.
Oui, un maillage de services est hautement compatible avec Kubernetes et d'autres environnements cloud natifs. Il gère la nature dynamique des microservices dans ces environnements en gérant la communication, la gestion du trafic et la sécurité, ce qui facilite l'évolutivité et la gestion des applications.
Les indicateurs sont essentiels à la fois dans les mises en œuvre de passerelles d'API et de maillage de services pour surveiller les performances, la sécurité et la fiabilité. Dans une passerelle d'API, les indicateurs aident à suivre l'utilisation des API et à détecter les problèmes potentiels. Dans un maillage de services, les indicateurs fournissent des informations sur l'intégrité et les performances des microservices, ce qui permet d'optimiser le trafic et de gérer efficacement les ressources.
Oui, plusieurs options open source sont disponibles pour les passerelles d'API et les maillages de services. Par exemple, Kong et Ambassador sont des passerelles d'API open source populaires, tandis qu'Istio et Linkerd sont des maillages de services open source largement utilisés.
