Qu'est-ce que la passerelle d'API par rapport au maillage de service ?

Dans les environnements informatiques actuels, les passerelles d'API et les maillages de services jouent des rôles distincts mais complémentaires dans la gestion et la sécurisation des API et des microservices. Tandis qu'une passerelle d'API gère principalement le trafic externe, gérant les requêtes et les réponses API, un maillage de services se concentre sur la communication interne entre les microservices, garantissant ainsi la fiabilité, la sécurité et l'observabilité. Les deux technologies peuvent coexister, fournissant ainsi des solutions robustes de gestion du trafic, d'évolutivité et de sécurité dans les applications cloud natives.

Si vous travaillez dans le domaine informatique assez longtemps, vous verrez une nouvelle technologie débuter avec des fonctionnalités qui ressemblent à celles que vous possédez déjà. Vous vous demanderez : « Ai-je besoin de cela ? Ne l'ai-je pas déjà ? Pourquoi tout le monde est-il si enthousiaste avec cette nouvelle idée alors qu'elle chevauche une solution existante ? » Le bruit des fournisseurs peut malheureusement amplifier la confusion.

Le dialogue actuel comparant les passerelles d'API aux maillages de service entre dans cette catégorie. Les deux technologies sont distinctes, mais elles commencent à converger. Les gens se demandent entre autres s'ils ont besoin d'un maillage de service s'ils disposent d'une passerelle d'API. Cet article explore en quoi les passerelles d'API et les maillages de service sont similaires, en quoi ils diffèrent et pourquoi vous pouvez utiliser les deux.