엣지 기반 LLM 챗봇 구축

Terraform을 사용해 GPU 인스턴스를 생성하고 Ollama 추론 서비스를 설정하세요.

infrastructure 디렉토리로 이동한 후 Terraform 초기화:

cd infrastructure

terraform init

Akamai Cloud 개인 접속 토큰 설정:

export LINODE_TOKEN="your-pat-here"

인프라 프로비저닝:

terraform apply

Terraform에서 전용 GPU 인스턴스를 생성하고 cloud-init을 사용해 다음 작업을 수행합니다.

필요한 GPU 드라이버 설치

Ollama 설치

설정된 오픈 소스 모델 가져오기

포트 11434에서 Ollama API 공개

모델이 사용 가능해질 때까지 대기

프로비저닝이 완료되면 Terraform에서 다음과 같이 Ollama 엔드포인트를 반환합니다.

ollama_endpoint = "http://<linode-ip>:11434"

프로비저닝 및 모델 로딩에는 일반적으로 몇 분 정도가 소요됩니다.