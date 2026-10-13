Crea un chatbot LLM basato sull'edge

Compila l'applicazione su WebAssembly e distribuiscila in Akamai Functions.

Prima della distribuzione, verifica che l'accesso ad Akamai Functions sia stato attivato per il tuo account. Se non è stato ancora approvato, richiedi l'accesso e continua con la build locale mentre la tua richiesta viene esaminata.

Effettua l'autenticazione con Akamai Functions:

spin aka login

Crea e distribuisci l'applicazione:

spin aka deploy --build \

--variable ollama_url="http://<linode-ip>:11434" \

--variable secret_sauce="<strong-random-secret>"

Dopo la distribuzione, apri l'URL dell'applicazione generato e invia una nuova domanda.

L'applicazione distribuita fornisce il front-end e l'API da Akamai Functions. Le richieste vengono verificate sull'edge prima che l'applicazione controlli l'archivio chiave-valore o contatti il back-end di inferencing della GPU.