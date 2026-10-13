Crie um chatbot com LLM acelerado na edge

Use o Terraform para criar a instância de GPU e configurar o serviço de inferência do Ollama.

Navegue até o diretório de infraestrutura e inicialize o Terraform:

cd infrastructure

terraform init

Defina seu token de acesso pessoal do Akamai Cloud:

export LINODE_TOKEN="seu-pat-aqui"

Provisione a infraestrutura:

terraform apply

O Terraform cria uma instância com GPU dedicada e usa o cloud-init para:

Instalar os drivers de GPU necessários

Instalar o Ollama

Baixar o modelo de código aberto configurado

Expor a API do Ollama na porta 11434

Aguarde até que o modelo fique disponível

Quando o provisionamento for concluído, o Terraform retornará o endpoint do Ollama:

ollama_endpoint = “http://<linode-ip>:11434”

O provisionamento e o carregamento do modelo geralmente levam alguns minutos.