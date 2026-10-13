构建边缘加速的 LLM 聊天机器人

将应用程序编译到 WebAssembly，并将其部署到 Akamai Functions。

部署前，请确认您的帐户已获得 Akamai Functions 访问权限。如果尚未获批，请先提交访问申请，并在等待审核期间继续在本地构建应用。

完成 Akamai Functions 身份验证：

spin aka login

构建并部署应用程序：

spin aka deploy --build \

--variable ollama_url="http://<linode-ip>:11434" \

--variable secret_sauce="<strong-random-secret>"

部署完成后，打开生成的应用程序 URL，并提交一个新问题。

部署后的应用程序通过 Akamai Functions 提供前端和 API。请求会先在边缘节点进行验证，通过后，应用程序才会查询键值存储或与 GPU 推理后端通信。