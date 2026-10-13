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Background

构建边缘加速的 LLM 聊天机器人

借助 Akamai Functions 在边缘节点部署聊天机器人，并利用由专用 GPU 算力驱动的开源模型。

开始构建
查看源代码

了解从边缘节点到模型的调用流程

了解该应用程序如何检查缓存、应用安全护栏、保留对话历史，并将新请求发送到部署在 GPU 实例上的模型。

观看视频 (31:43)

开始之前

验证 Ollama 部署时，您需要通过 SSH 连接到 GPU 实例，因此请提前准备好 SSH 公钥，再开始配置基础架构。

  • 具有 Akamai Functions 访问权限 的 Akamai Cloud 帐户
  • Akamai Cloud 个人访问令牌
  • 对 Linodes 和防火墙的读写权限
  • 对事件的读取权限
  • 本地安装 Terraform
  • 本地安装 Spin CLI
  • 为 Spin 安装 aka 插件
  • 本地安装 Node.js
  • SSH 密钥对

构建项目

先配置推理后端，再配置、测试和部署边缘应用程序。

克隆示例应用程序，然后检查其应用程序和基础架构目录。

克隆项目存储库：

git clone https://github.com/akamai-developers/akamai-functions-llm-chatbot.git
cd akamai-functions-llm-chatbot

该存储库包含两个主要部分：

  • 包含 Terraform 配置和 cloud-init 配置的基础架构目录。
  • 包含 Astro 前端和 TypeScript API 的 Spin 应用程序。

在配置之前，请先检查 Terraform 变量。您可以根据环境需求，调整区域、GPU 方案、模型及相关的基础架构设置。

利用 Terraform 创建 GPU 实例并配置 Ollama 推理服务。

进入基础架构目录并初始化 Terraform：

cd infrastructure
terraform init

设置您的 Akamai Cloud 个人访问令牌：

export LINODE_TOKEN="your-pat-here"

配置基础架构：

terraform apply

Terraform 创建专用 GPU 实例，并利用 cloud-init：

  • 安装所需的 GPU 驱动程序
  • 安装 Ollama
  • 下载已配置的开源模型
  • 在 11434 端口开放 Ollama API
  • 等待模型准备就绪

配置基础架构后，Terraform 会返回 Ollama 端点：

ollama_endpoint = "http://<linode-ip>:11434"

配置基础架构和加载模型通常需要几分钟。

将边缘应用程序连接到 Ollama 端点，并保护其缓存管理 API。

继续操作前，请先安装 Spin CLI、Node.js 和 aka 插件。

安装或更新 Akamai Functions 插件：

spin plugins update
spin plugins install aka

该应用程序使用两个部署变量：

  • ollama_url 用于将应用程序连接到部署在 GPU 实例上的 Ollama API。
  • secret_sauce 用于保护清除响应缓存的端口。

secret_sauce 生成一个足够强的随机值。调用缓存管理端点时，必须在 HTTP 标头 X-SecretSauce 中提供该值。

请勿将令牌、密钥或生产端点凭据提交到存储库中。

在本地运行 Spin 应用程序，同时使用同一个远程推理后端。

启动应用程序，并传入所需的变量：

spin up --build \
--variable ollama_url="http://<linode-ip>:11434" \
--variable secret_sauce="<strong-random-secret>"

在浏览器中打开本地应用程序，然后发送一条测试消息。

请验证：

  • 聊天机器人能够返回模型生成的回答。
  • 对话历史会在整个会话过程中持续保留。
  • 对于重复的问题，聊天机器人能够从缓存中提供答案。
  • 违反安全护栏的请求会被拒绝。
  • 浏览器不会控制或提交完整的对话历史。

在本地开发时使用远程 Ollama 后端，无需使用本地 GPU，即可测试模型的运行效果。

将应用程序编译到 WebAssembly，并将其部署到 Akamai Functions。

部署前，请确认您的帐户已获得 Akamai Functions 访问权限。如果尚未获批，请先提交访问申请，并在等待审核期间继续在本地构建应用。

完成 Akamai Functions 身份验证：

spin aka login

构建并部署应用程序：

spin aka deploy --build \
--variable ollama_url="http://<linode-ip>:11434" \
--variable secret_sauce="<strong-random-secret>"

部署完成后，打开生成的应用程序 URL，并提交一个新问题。

部署后的应用程序通过 Akamai Functions 提供前端和 API。请求会先在边缘节点进行验证，通过后，应用程序才会查询键值存储或与 GPU 推理后端通信。

确认边缘处理机制能够减少不必要的模型调用。

使用新问题和重复问题来测试应用程序。

对于新问题，应用程序会：

  1. 验证收到的消息。
  2. 应用输入和话题安全护栏。
  3. 加载会话历史记录。
  4. 检查响应缓存。
  5. 如果缓存中没有可用的响应，则将请求发送给 Ollama。
  6. 存储生成的回答，以便后续调用。
  7. 更新会话历史记录。

对于相同的重复问题，应用程序会直接从边缘节点的缓存中返回已有回答，无需再次调用 GPU 推理。

测试完成后，请删除不再需要的基础架构：

cd infrastructure
terraform destroy

专用 GPU 资源在删除前会持续产生费用。

*详情请见促销兑换规则和条件

常见问题

常见问题

Akamai Functions 负责提供前端和 API，验证请求、应用安全护栏、管理对话会话，并在调用模型之前检查分布式响应缓存。

开源模型通过 Ollama 提供推理服务，在配备专用 NVIDIA GPU 的 Akamai Cloud 实例上运行。模型并不在 Akamai Functions 内部运行。

Spin 应用程序可编译到 WebAssembly，具备启动速度快、工作负载隔离性强等优势，并且能够部署到 Akamai 的分布式边缘基础架构中。

该应用程序会对每个问题进行规范化处理，并在 Akamai Functions 的键值存储中查找是否已有对应的回答。如果缓存中已有回答，应用程序就会返回已保存的回答，无需再次向 GPU 发送请求。

对话历史存储在 Akamai Functions 的服务器端键值存储中，并通过安全 Cookie 中的会话标识符与对应会话关联。此示例将对话历史限制为最多 20 条消息。

此示例包含针对提示注入、二次请求跳转和代码生成请求的检查。它还会限制消息长度，并通过系统提示约束模型的回答，确保其符合应用程序的预期领域。

可以。您可以在基础架构配置中更换 Ollama 模型，但需要确保所选模型满足相应的硬件和内存要求。

该优惠仅适用于符合条件的云服务。专用 GPU 服务不在抵用范围内，因此在配置项目之前，请先查看最新的促销条款。

支持。TypeScript API 使用 LangChain.js，并通过兼容 Ollama 的端点调用模型，因此可以在此示例的基础上，引入文档加载器、检索器和向量存储，扩展静态上下文处理能力。

项目完成后，请运行 terraform destroy 命令，并确认 GPU 实例及相关资源已从帐户中删除。