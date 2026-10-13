Développer un chatbot LLM accéléré en bordure de l'Internet

Connectez l'application en bordure de l'Internet au point de terminaison Ollama et protégez son API de gestion du cache.

Avant de continuer, installez la CLI Spin, Node.js et le plugin aka.

Installez ou mettez à jour le plugin Akamai Functions :

spin plugins update

spin plugins install aka

L'application utilise deux variables de déploiement :

ollama_url permet de connecter l'application à l'API Ollama hébergée sur le GPU.

permet de connecter l'application à l'API Ollama hébergée sur le GPU. secret_sauce protège le point de terminaison utilisé pour vider le cache de réponses.

Générez une valeur aléatoire forte pour secret_sauce. Les requêtes adressées au point de terminaison de gestion du cache doivent fournir cette valeur via l'en-tête HTTP X-SecretSauce.

Ne conservez pas de jetons, de secrets ou d'identifiants de points de terminaison de production dans le dépôt.