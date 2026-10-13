Crea un chatbot LLM acelerado por borde

Utiliza Terraform para crear la instancia con GPU y configurar el servicio de inferencia de Ollama.

Ve al directorio de infraestructura e inicializa Terraform:

cd infraestructura

terraform init

Configura tu token de acceso personal para Akamai Cloud:

exporta LINODE_TOKEN="tu-pat-aquí"

Proporcionar la infraestructura:

terraform aplicar

Terraform crea una instancia de GPU dedicada y utiliza cloud-init para:

Instala los controladores de la GPU necesarios.

Instala Ollama

Ejecute el modelo de código abierto configurado.

Exponer la API de Ollama en el puerto 11434.

Espera a que el modelo esté disponible.

Una vez finalizado el proceso de aprovisionamiento, Terraform devuelve el punto de conexión de Ollama.

La provisión y la carga del modelo suelen tardar varios minutos.