온라인 라이프를 강력하게 지원하고 보호하는 클라우드 기업 Akamai Technologies, Inc. (NASDAQ: 가 오늘 완전히 소프트웨어에 의해 정의된 새로운 스크러빙 센터를 전 세계에 공개함으로써 DDoS 방어 플랫폼(Prolexic)의 엄청난 진화를 발표했습니다. 이를 통해 전용 방어 능력*이 20Tbps로 증가하고 미래 제품 혁신이 가속할 것입니다. 전 세계적으로 DDoS 공격이 나날이 정교해지고 규모 면에서 기록을 경신하고 있습니다.이번 업그레이드로 Akamai Prolexic은 초대형 공격으로부터 고객을 보호하고 규모에 관계없이 전 세계 온라인 기업에 더 나은 성능과 신뢰성을 제공할 수 있습니다.

전 세계에 분산된 새로운 스크러빙 센터는 공격 트래픽을 분석하고, 위협을 파악하고, 악성 활동을 제거하여 최종 사용자나 네트워크의 다운타임을 방지합니다. 스크러빙 센터는 완전히 소프트웨어에 의해 정의되어 있으며, 신속한 배포를 촉진하여, 용량을 확대하고, 지역 커버리지를 넓히고, 이중화를 개선합니다.

설치는 2022년 3분기에 시작해 2023년까지 이어질 것이며 북미(미국 동부/서부, 캐나다), 유럽(이탈리아, 스페인, 스위스), 아시아(인도, 일본, 홍콩), 중동 등 주요 지역에 추가 센터가 설치될 것입니다.

DDoS 위협이 빠르게 진화함에 따라 적절한 방어 역량이 없는 기업이 심각한 리스크에 노출되고 있습니다. 2020년부터 기업은 폭발적인 DDoS 공격, 고강도 대규모 공격, 핵티비즘, 새로운 위협을 경험하고 있습니다.

보안팀도 나날이 규모가 커지고 정교해지는 공격을 막아내야 하는 엄청난 압박을 받고 있습니다. 2010년에는 상위 5대 DDoS 공격이 전체 공격 중 90%를 차지했지만 지금은 55%에 불과합니다.