オンラインライフの力となり、守るクラウド企業、Akamai Technologies, Inc. （NASDAQ：AKAM）は本日、DDoS 防御プラットフォーム（Prolexic）の大幅な進化と、新たな完全ソフトウェア定義のスクラビングセンターの世界展開を発表しました。これにより、防御専用キャパシティ*が 20 Tbps に拡張され、将来の製品イノベーションが加速します。この動きは、DDoS の さらなる巧妙化 と 世界における記録的な DDoS 攻撃の件数を受けたもので、最大級のマルチテラビットの攻撃から顧客を守り、世界中のあらゆる場所、あらゆる規模のオンラインビジネスに対し、より優れたパフォーマンスと信頼性を提供する Akamai Prolexic の能力がさらに強化されます。

世界に分散して追加で増設されるスクラビングセンターでは、入ってくるトラフィックを分析し、脅威を見極め、悪性アクティビティを取り除くことにより、エンドユーザーやネットワークのダウンタイムを防ぎます。センターは完全にソフトウェア定義であり、すばやく容易に展開できるため、キャパシティ拡張、対象範囲の拡大、冗長性の改善に対応します。

最初の展開は 2022 年第 3 四半期に始まり、2023 年まで続きます。センターは、北米（米国東部／西部、カナダ）、ヨーロッパ（イタリア、スペイン、スイス）、アジア（インド、日本、香港）、中東など、あらゆる主要な地域で増設される予定です。

DDoS の脅威は迅速に進化しており、適切な防御態勢を取っていない企業はかなりのリスクにさらされています。2020 年以降は、企業を狙った DDoS 脅迫、よく知られた攻撃やマルチテラビットの攻撃、ハクティビズムが激増し、新たな手口の脅威も急増しました。

セキュリティチームもまた、一層巧妙化する多彩な手口の攻撃を阻止しなければならず、多大なプレッシャーにさらされています。2010 年には、DDoS 攻撃ベクトルのトップ 5 が全攻撃の 90% を占めていましたが、現在のトップ 5 が占める割合は 55% に過ぎません。