Akamai Technologies, Inc. (NASDAQ: AKAM), l'azienda di servizi cloud che potenzia e protegge la vita online, ha annunciato il lancio di un'importante evoluzione della sua piattaforma di protezione dagli attacchi DDoS (Prolexic) insieme alla distribuzione a livello globale di nuovi scrubbing center totalmente definiti dal software, che andranno ad ampliare la sua capacità di difesa dedicata* fino a raggiungere i 20 Tbps e ad accelerare le future innovazioni del prodotto. Alla luce degli attacchi DDoS sempre più sofisticati e di portata record a livello mondiale, questo ulteriore miglioramento consentirà ad Akamai Prolexic di difendere i clienti dagli attacchi multi-terabit più vasti e di fornire un miglior livello di performance e affidabilità per le aziende online di qualsiasi dimensione in ogni parte del mondo.

Nuovi scrubbing center distribuiti a livello globale analizzano il traffico in entrata, identificano le minacce e rimuovono le attività dannose per prevenire problemi di downtime per gli utenti finali o le reti. Gli scrubbing center sono totalmente definiti dal software e di facile distribuzione per estendere la capacità della piattaforma, ampliare la copertura locale e migliorare la ridondanza.

L'implementazione iniziale verrà avviata nel terzo trimestre del 2022 e continuerà nel 2023 con altri centri che verranno distribuiti in tutte le principali aree geografiche, tra cui Nord America (Stati Uniti orientali/occidentali, Canada), Europa (Italia, Spagna, Svizzera), Asia (India, Giappone, Hong Kong) e Medio Oriente.

Gli attacchi DDoS si stanno evolvendo rapidamente, sottoponendo ad un rischio notevole le aziende sprovviste di appropriati sistemi di difesa. A partire dal 2020, le organizzazioni hanno dovuto fronteggiare una marea di attacchi DDoS sferrati a scopo di estorsione, attacchi multi-terabit di alto profilo, attività di hacktivismo e un'esplosione di nuove minacce.

Anche i team addetti alla sicurezza sono sotto pressione per la loro responsabilità di dover difendere le organizzazioni da un crescente arsenale di attacchi sempre più sofisticati. Nel 2010, i primi cinque vettori di attacchi DDoS hanno rappresentato il 90% di tutti gli attacchi, mentre i primi cinque vettori odierni ne raggiungono soltanto il 55%.