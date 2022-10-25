Akamai Technologies, Inc. (NASDAQ: AKAM), das Cloudunternehmen, das das digitale Leben unterstützt und schützt, gab heute eine bedeutende Weiterentwicklung seiner DDoS-Abwehrplattform (Prolexic) bekannt. Diese geht mit dem globalen Rollout neuer, vollständig softwaredefinierter Scrubbing-Center einher, wodurch sich die dedizierte Abwehrkapazität* auf 20 Tbit/s ausweitet und zukünftige Produktinnovationen beschleunigt werden. Im Zuge von weltweit immer ausgefeilteren und rekordverdächtigen DDoS-Angriffen versetzt diese Maßnahme Akamai Prolexic zudem in die Lage, Kunden vor den größten Multi-Terabit-Angriffen zu schützen. Darüber hinaus sorgt sie bei Onlineunternehmen jeder Größe für eine bessere Performance und Zuverlässigkeit – und das überall auf der Welt.

Neue und zusätzliche global verteilte Scrubbing-Center analysieren eingehenden Traffic, identifizieren Bedrohungen und entfernen schädliche Aktivitäten, um Ausfallzeiten für Endnutzer oder Netzwerke zu vermeiden. Die Center sind vollständig softwaredefiniert und ermöglichen schnelle Bereitstellungen zur Erweiterung der Kapazität, besseren regionalen Abdeckung und verbesserten Redundanz.

Der anfängliche Rollout beginnt im dritten Quartal 2022 und wird 2023 fortgesetzt. Dabei werden zusätzliche Zentren in allen wichtigen Regionen bereitgestellt, darunter Nordamerika (USA – Osten/Westen, Kanada), Europa (Italien, Spanien, Schweiz), Asien (Indien, Japan, Hongkong) und dem Nahen Osten.

DDoS-Bedrohungen entwickeln sich rasant weiter, sodass Unternehmen ohne geeignete Schutzmaßnahmen erheblichen Risiken ausgesetzt sind. Seit 2020 erlebten Unternehmen eine Flut von DDoS-Erpressungen, Multi-Terabit-Angriffen mit hohem Öffentlichkeitsinteresse, Hacktivismus und einer Explosion neuer Bedrohungen.

Sicherheitsteams stehen zudem unter enormem Druck, sich gegen ein florierendes Arsenal von immer ausgefeilteren Angriffsmöglichkeiten zu verteidigen. Im Jahr 2010 machten die fünf größten DDoS-Angriffsvektoren 90 % aller Angriffe aus. Im Vergleich dazu machen die fünf größten Angriffsvektoren heute nur 55 % aus.