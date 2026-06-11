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언제 어디서나 사용할 수 있는 인도네시아에서 가장 큰 디지털 헬스케어 플랫폼
Alodokter는 전 세계적으로 가장 큰 디지털 헬스케어 성공 사례 중 하나입니다. 이 플랫폼은 인도네시아에서4천만 명 이상의 사람들을 수만 명의 의사 및 병원과 연결합니다. Alodokter는 치료를 원하거나 질문이 있는 사람들에게 고품질 경험을 제공하기 위해 Akamai를 이용해 온라인 연결과 빠른 네트워크 속도를 보장하고 누구나 언제든지 접속할 수 있도록 합니다.
의료 서비스의 접근성 향상
인구 2억7천만 명의 인도네시아에서 고품질 헬스케어 서비스를 보다 쉽고 저렴하게 이용할 수 있게 하려면 어떻게 해야 할까요? 자카르타에 기반을 둔 스타트업 Alodokter가 인도네시아에서 온라인 헬스케어 플랫폼을 출시할 때 해결해야 하는 도전과제는 바로 이것이었습니다.
인도네시아는 세계에서 인구가 네 번째로 많지만 국민 1인당 의사 수가 경제협력개발기구(OECD) 평균보다 적습니다. 그 결과 많은 국민들이 신뢰할 수 있는 의료 서비스를 이용하지 못하고 있는데 특히 가까운 곳에 병원 및 의원이 없는 외진 지역에 사는 국민들이 특히 어려움을 겪고 있습니다.
우리는 환자의 거주지나 수입에 관계없이 더 나은 치료 결과를 만들어내기 위해 노력합니다. 도시에 사는 사람과 오지에 사는 사람 모두 동일하게 양질의 의료 서비스를 받을 수 있어야 합니다.나다나엘 파이비스, Alodokter 설립자 겸 CEO
Alodokter의 설립자 겸 CEO 나다나엘 파이비스(Nathanael Faibis)는 이러한 장벽을 극복하고 인도네시아 국민들의 건강을 개선하기 위해 국민들이 의료 전문가들과 소통하고 진료를 예약할 수 있는 Alodokter 앱과 웹사이트를 출시했습니다.
파이비스는 “모든 사람들이 저렴하고 간편하게 의료 서비스를 이용할 수 있어야 합니다. 우리는 환자의 거주지나 수입에 관계없이 더 나은 치료 결과를 만들어내기 위해 노력합니다. 도시에 사는 사람과 오지에 사는 사람 모두 동일하게 양질의 의료 서비스를 받을 수 있어야 합니다.”라고 언급합니다.
Alodokter의 사용자들은 적합한 병원을 찾고, 최신 의료 기사를 찾아보고, Alodokter가 제공하는 건강 보험을 이용할 수 있습니다. 또한 의사가 처방한 약을 주문하고 몇 시간 안에 집에서 받아볼 수도 있습니다.
까다로운 네트워크 환경 극복
인도네시아는 군도이기 때문에 네트워크 접속이 어려울 수 있습니다. Alodokter의 사용자 수가 수백만 명을 넘어서면서 새로운 콘텐츠 전송 네트워크(CDN) 파트너가 필요했습니다. 새로운 CDN은 인도네시아에 광범위하게 배치되어 페이지 로딩 속도 저하 문제를 해결하고 사용자 경험을 방해하는 요소를 차단할 수 있어야 합니다.
Alodokter팀은 Akamai가 이러한 문제를 해결할 수 있는 최적의 파트너라고 판단했습니다. Alodokter의 CTO 키아거스 아리에프 아드리안샤(Kiagus Arief Adriansyah)는 “모든 업체를 검토한 후 인도네시아의 주요 ISP 네트워크와의 협력 측면에서 Akamai가 최고의 업체라고 확신했습니다.”라고 말합니다.
이러한 파트너십은 Akamai의 Edge DNS 서비스를 기반으로 합니다. Edge DNS는 가장 외진 지역에서도 Alodokter 앱 또는 웹사이트 사용자들에게 빠르고 일관된 경험을 제공합니다. 인도네시아 내에 위치한 Akamai DNS 서버가 매우 많기 때문에 Alodokter의 웹사이트 트래픽도 인도네시아를 거의 벗어나지 않습니다. 따라서 데이터 보안과 개인정보 보호에 대한 통제도 강화할 수 있습니다.
Alodokter는 Akamai와 협력을 통해 서비스를 신속하게 확장할 수 있었습니다. 2020년 코로나19에 대한 신뢰할 수 있는 정보를 찾고 의사들에게 증상을 문의하려는 사람들이 늘면서 플랫폼 사용량이 3배 증가했습니다. 아드리안샤는 “Akamai는 코로나19가 미칠 수 있는 잠재적인 영향에 대해 경고했고 중단 없이 서비스를 확장할 수 있도록 지원했습니다.”라고 말합니다.
즉각적인 성능 개선
현재 Alodokter는 동남아시아에서 가장 빠르게 성장하는 헬스케어 플랫폼으로서 매월 4천만 명이 넘는 활성 사용자와 4만5천 명의 의사, 1500곳의 병원 및 의원을 연결합니다. 앱과 웹 사이트가 이전보다 더 많은 양의 트래픽을 처리하면서 Akamai 기술이 성능에 미치는 영향이 분명하게 드러납니다.
Akamai는 전 세계 컴퓨터 및 모바일 디바이스에 일관되고 빠른 경험을 제공할 수 있도록 지원합니다. 앱 몰입도를 높일 뿐만 아니라 헬스케어 서비스 활용도도 개선합니다. 값을 매길 수 없을 만큼 중요한 일입니다.키아거스 아리에프 아드리안샤, Alodokter CTO
Alodokter의 환자 대 의사 채팅 서비스는 성능 개선으로 큰 혜택을 받은 부분 중 하나입니다. Alodokter 모니터링팀은 메시지를 보내거나 받을 때 지연이 발생하면 환자가 서비스를 종료한다는 것을 발견했습니다. 이제 환자들은 Akamai를 통해 도시나 외딴 섬에서 탐색할 때 훨씬 빨리 답을 받을 수 있기 때문에 질문에 대한 답변을 찾았을 때만 세션을 종료합니다.
Alodokter는 새로운 약국 서비스를 시작했을 때 수요가 급증하더라도 전반적인 고객 경험에 영향이 미치지 않는다는 것을 알았습니다. 안정적이고 일관된 경험 덕분에 Alodokter는 새로운 기능과 서비스를 자신 있게 소개할 수 있습니다.
기술, 그 이상
아드리안샤는 Akamai팀이 SLA 범위를 벗어나 Alodokter를 지원하고 있다는 것을 잘 알고 있습니다. Akamai는 정기 보고서 외에도 대역폭 사용량, 악성 트래픽의 잠재적 위협, 기타 중요한 지표를 기반으로 상황에 맞춰 업데이트를 전송합니다.
아드리안사는 “Akamai는 서비스 제공업체가 아니라 전략적 파트너에 가깝습니다. 네트워크 성능을 지속적으로 확인하는 것을 넘어서 기술팀의 업무 부하를 크게 경감시키고 비즈니스 활동을 더욱 적극적으로 추진할 수 있게 지원합니다.”라고 말합니다.
신뢰 구축을 통한 헬스케어 서비스 강화
앞으로 Alodokter는 병원 시스템과 통합해 온라인 예약에서 대면 예약으로 전환하면서 보다 일관된 경험을 제공할 계획입니다. 이를 위해 환자의 기밀 데이터에 무단으로 접속하는 것을 완벽히 차단해야 합니다. 아드리안샤는 “모든 병원이 자체 플랫폼을 갖고 있기 때문에 정교한 API 관리와 최고 수준의 데이터 보안이 필요합니다. 하지만 지금까지 경험에 따르면 우리가 이 기능을 개발하는 데 Akamai가 중요한 역할을 담당할 수 있습니다.”라고 말합니다.
궁극적으로 Alodokter는 Akamai의 기술을 통해 인도네시아 국민들의 신뢰를 얻을 수 있었습니다. 아드리안샤는 “Akamai는 고객 관리 및 정보 전송을 지원할 뿐만 아니라 컴퓨터와 모바일 디바이스에서 일관되고 빠른 경험을 제공할 수 있게 지원합니다. 앱 몰입도를 높일 뿐만 아니라 헬스케어 서비스 활용도도 개선합니다. 값을 매길 수 없을 만큼 중요한 일입니다.”라고 언급합니다.
Alodokter 소개
Alodokter는 인도네시아 최고의 디지털 헬스케어 플랫폼으로서 매달 4천만 명 이상의 활성 사용자와 4만5천명 이상의 의사가 사용합니다. Alodokter는 2014년부터 정확하고, 이해하기 쉽고, 누구나 언제 어디서든 이용할 수 있는 의료 정보를 제공하는 데 탁월한 성과를 보이고 있습니다. www.alodokter.com