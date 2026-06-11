인도네시아는 군도이기 때문에 네트워크 접속이 어려울 수 있습니다. Alodokter의 사용자 수가 수백만 명을 넘어서면서 새로운 콘텐츠 전송 네트워크(CDN) 파트너가 필요했습니다. 새로운 CDN은 인도네시아에 광범위하게 배치되어 페이지 로딩 속도 저하 문제를 해결하고 사용자 경험을 방해하는 요소를 차단할 수 있어야 합니다.

Alodokter팀은 Akamai가 이러한 문제를 해결할 수 있는 최적의 파트너라고 판단했습니다. Alodokter의 CTO 키아거스 아리에프 아드리안샤(Kiagus Arief Adriansyah)는 “모든 업체를 검토한 후 인도네시아의 주요 ISP 네트워크와의 협력 측면에서 Akamai가 최고의 업체라고 확신했습니다.”라고 말합니다.

이러한 파트너십은 Akamai의 Edge DNS 서비스를 기반으로 합니다. Edge DNS는 가장 외진 지역에서도 Alodokter 앱 또는 웹사이트 사용자들에게 빠르고 일관된 경험을 제공합니다. 인도네시아 내에 위치한 Akamai DNS 서버가 매우 많기 때문에 Alodokter의 웹사이트 트래픽도 인도네시아를 거의 벗어나지 않습니다. 따라서 데이터 보안과 개인정보 보호에 대한 통제도 강화할 수 있습니다.

Alodokter는 Akamai와 협력을 통해 서비스를 신속하게 확장할 수 있었습니다. 2020년 코로나19에 대한 신뢰할 수 있는 정보를 찾고 의사들에게 증상을 문의하려는 사람들이 늘면서 플랫폼 사용량이 3배 증가했습니다. 아드리안샤는 “Akamai는 코로나19가 미칠 수 있는 잠재적인 영향에 대해 경고했고 중단 없이 서비스를 확장할 수 있도록 지원했습니다.”라고 말합니다.