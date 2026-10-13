A Alodokter é um dos maiores casos de sucesso de assistência médica digital do mundo. A plataforma conecta mais de 40 milhões de pessoas a dezenas de milhares de médicos e hospitais em toda a Indonésia. Para ajudar a garantir uma experiência de alta qualidade para qualquer pessoa que busque atendimento médico ou respostas às suas perguntas sobre medicina, a Alodokter recorreu à Akamai para garantir conectividade on-line e rápidas velocidades de rede, tornando a plataforma acessível a todos, a qualquer momento.
A maior plataforma de assistência médica digital da Indonésia disponível em qualquer lugar, a qualquer hora
Maior acessibilidade da assistência médica
Como tornar a assistência médica de alta qualidade mais acessível e mais barata em um país com 270 milhões de pessoas? Esse foi o desafio que a Alodokter, uma startup estabelecida em Jacarta, quis vencer quando lançou sua plataforma de assistência médica on-line na Indonésia.
O quarto país mais populoso tem muito menos médicos per capita que a média recomendada pela OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico). Como resultado, muitas pessoas não têm acesso a fontes confiáveis de cuidados médicos, especialmente as que vivem em áreas remotas onde o acesso a hospitais e clínicas próximos é limitado.
"Tudo o que fazemos tem como objetivo proporcionar melhores resultados aos pacientes, independentemente de onde eles vivam ou de quanto eles ganhem. As pessoas que vivem no meio da cidade ou nas áreas mais periféricas de nosso país merecem o acesso a cuidados médicos de qualidade."— Nathanael Faibis, Fundador e CEO da Alodokter
Determinado a superar essas barreiras e aprimorar a saúde dos indonésios, o fundador e CEO da Alodokter, Nathanael Faibis, lançou a aplicação e o site da Alodokter, onde as pessoas podem se conectar com profissionais da saúde e marcar consultas.
"A assistência médica deve ser acessível e fácil de gerenciar para todos", afirma Faibis. "Tudo o que fazemos tem como objetivo proporcionar melhores resultados aos pacientes, independentemente de onde eles vivam ou de quanto eles ganhem. As pessoas que vivem no meio da cidade ou nas áreas mais periféricas de nosso país merecem o acesso a cuidados médicos de qualidade."
Os usuários da Alodokter podem procurar um hospital adequado, consultar os artigos de saúde mais recentes e aproveitar o plano de saúde oferecido pela Alodokter. Eles podem até encomendar medicamentos prescritos pelo médico e recebê-los em sua residência em apenas algumas horas.
Superação de um ambiente de rede desafiador
A Indonésia é um arquipélago, o que pode dificultar o acesso à rede. Quando o número de usuários da Alodokter chegou aos milhões, ficou evidente que a plataforma precisava de um novo parceiro de CDN (Rede de Entrega de Conteúdo), com presença abrangente na Indonésia, para ajudar a superar os tempos lentos de carregamento de páginas e evitar outras interrupções na experiência do usuário.
A equipe da Alodokter descobriu que a Akamai era a empresa mais bem posicionada para enfrentar esses desafios. "Depois de analisar todos os provedores, ficou claro que eles não conseguiriam competir com a Akamai em termos de cooperação com as principais redes de ISP da Indonésia", diz Kiagus Arief Adriansyah, CTO da Alodokter.
Essas parcerias têm como base o serviço Edge DNS da Akamai, que oferece uma experiência rápida e consistente para as pessoas que usam o aplicativo ou o site da Alodokter, mesmo nos locais mais remotos. Com o grande número de servidores DNS da Akamai na Indonésia, o tráfego do website da Alodokter raramente sai do país, o que proporciona maior controle sobre a segurança e a privacidade dos dados.
Trabalhar com a Akamai permitiu que a Alodokter expandisse seu serviço rapidamente. Em 2020, o uso da plataforma triplicou, pois as pessoas queriam informações confiáveis sobre a COVID-19 e discutir seus sintomas com os médicos. "A Akamai nos alertou sobre o possível impacto da pandemia e, com a ajuda dela, conseguimos expandir o serviço sem interrupções", afirma Adriansyah.
Um impacto imediato sobre o desempenho
Hoje, a Alodokter é a plataforma de assistência médica que cresce mais rapidamente no Sudeste Asiático, conectando mais de 40 milhões de usuários ativos mensais a 45 mil médicos e 1.500 hospitais e clínicas. A aplicação e o site podem lidar com volumes de tráfego mais elevados do que antes, o que demonstra o impacto drástico da tecnologia da Akamai sobre o desempenho.
"A Akamai nos ajuda a garantir a oferta de uma experiência rápida e consistente em computadores e dispositivos móveis. Não é apenas ajudar a melhorar o envolvimento com nosso aplicativo, mas também melhorar o envolvimento com os serviços de saúde. É algo inestimável."Kiagus Arief Adriansyah, CTO da Alodokter
O serviço da Alodokter de bate-papo entre pacientes e médicos é uma área que se beneficiou muito dessas melhorias de desempenho. No passado, a equipe de monitoramento da Alodokter notou que os pacientes saíam do serviço se houvesse atrasos ao enviar ou receber mensagens. Agora, com a Akamai, eles recebem respostas muito mais rápidas, quer estejam navegando em uma cidade ou em uma ilha remota, e só encerram a sessão depois que suas perguntas foram respondidas.
Quando a Alodokter lançou seu novo serviço de farmácia, ela sabia que qualquer aumento na demanda não afetaria a experiência geral do cliente. Essa experiência estável e consistente abre as portas para que a Alodokter introduza novos recursos e serviços com confiança.
Muito mais do que tecnologia
Adriansyah reconhece que a equipe da Akamai vai além de seus acordos de nível de serviço para dar suporte à Alodokter. Além dos relatórios agendados, a Akamai envia atualizações improvisadas com base no uso da largura de banda, possíveis ameaças provenientes de tráfego mal-intencionado e outras métricas importantes.
"A Akamai atua muito mais como um parceiro estratégico que como um provedor de serviços", diz Adriansyah. "Isso diminui significativamente a carga de nossa equipe de tecnologia e nos permite assumir um papel mais ativo nos negócios, que vai além de verificar constantemente o desempenho da rede."
Geração de confiança e aumento do engajamento no setor de assistência médica
No futuro, a Alodokter pretende se integrar aos sistemas hospitalares para oferecer uma experiência mais consistente, avançando das consultas on-line para a facilitação de consultas presenciais. Mas isso exigirá que os dados confidenciais dos pacientes sejam totalmente protegidos contra acesso não autorizado. "Cada hospital tem sua própria plataforma. Portanto, você precisa de um gerenciamento sofisticado de APIs e dos mais altos níveis de segurança dos dados", afirma Adriansyah. "Mas tudo o que já vi até agora sugere que a Akamai pode desempenhar um papel central à medida que desenvolvemos esse recurso."
Em última análise, o uso da tecnologia da Akamai permitiu que a Alodokter continuasse gerando confiança entre os habitantes da Indonésia e o sistema de assistência médica. "Além de dar suporte à oferta de cuidados médicos e à apresentação de informações, a Akamai nos ajuda a garantir a oferta de uma experiência rápida e consistente em computadores e dispositivos móveis", ele diz. "Não se trata apenas de ajudar a melhorar o engajamento com nossa aplicação, mas também melhorar o engajamento com a assistência médica. É algo inestimável."
Sobre a Alodokter
A Alodokter é a maior plataforma de assistência médica digital da Indonésia, com mais de 40 milhões de usuários ativos por mês e mais de 45 mil médicos participantes. Desde 2014, a Alodokter tem se destacado na apresentação de informações de saúde que são precisas e fáceis de entender, e pode ser acessada por qualquer pessoa, a qualquer hora e em qualquer lugar. www.alodokter.com
Sobre a Akamai
A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma estende a computação em nuvem de alto desempenho do core até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e oferecendo segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.