A Indonésia é um arquipélago, o que pode dificultar o acesso à rede. Quando o número de usuários da Alodokter chegou aos milhões, ficou evidente que a plataforma precisava de um novo parceiro de CDN (Rede de Entrega de Conteúdo), com presença abrangente na Indonésia, para ajudar a superar os tempos lentos de carregamento de páginas e evitar outras interrupções na experiência do usuário.

A equipe da Alodokter descobriu que a Akamai era a empresa mais bem posicionada para enfrentar esses desafios. "Depois de analisar todos os provedores, ficou claro que eles não conseguiriam competir com a Akamai em termos de cooperação com as principais redes de ISP da Indonésia", diz Kiagus Arief Adriansyah, CTO da Alodokter.

Essas parcerias têm como base o serviço Edge DNS da Akamai, que oferece uma experiência rápida e consistente para as pessoas que usam o aplicativo ou o site da Alodokter, mesmo nos locais mais remotos. Com o grande número de servidores DNS da Akamai na Indonésia, o tráfego do website da Alodokter raramente sai do país, o que proporciona maior controle sobre a segurança e a privacidade dos dados.

Trabalhar com a Akamai permitiu que a Alodokter expandisse seu serviço rapidamente. Em 2020, o uso da plataforma triplicou, pois as pessoas queriam informações confiáveis sobre a COVID-19 e discutir seus sintomas com os médicos. "A Akamai nos alertou sobre o possível impacto da pandemia e, com a ajuda dela, conseguimos expandir o serviço sem interrupções", afirma Adriansyah.