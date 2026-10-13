Il servizio di chat tra pazienti e medici offerto da Alodokter rappresenta una delle aree che hanno tratto maggior vantaggio dal miglioramento delle performance. In passato, il team di monitoraggio di Alodokter aveva notato che i pazienti abbandonavano il servizio se si verificavano ritardi durante l'invio o la ricezione dei messaggi. Ora, con Akamai, i pazienti ricevono risposta alle loro domande in tempi molto più rapidi, sia che si trovino in città o su un'isola remota, e terminano le sessioni solo dopo aver ricevuto le risposte desiderate.

Quando ha lanciato il suo nuovo servizio di ordinazione dei farmaci, Alodokter sapeva che eventuali picchi di domanda non avrebbero potuto influire sull'experience complessiva dei clienti. Questo livello di experience stabile e coerente semplifica per Alodokter l'introduzione di nuovi servizi e funzionalità con la massima tranquillità.