El paisaje de Indonesia es un archipiélago, lo cual puede dificultar el acceso a la red. Cuando los usuarios que utilizaban Alodokter empezaron a contarse por millones, resultó evidente que la plataforma necesitaba un nuevo partner de red de distribución de contenido (CDN), uno que tuviera una amplia presencia en Indonesia y que pudiera ayudar a superar los lentos tiempos de carga de las páginas y a evitar otras interrupciones en la experiencia del usuario.

El equipo de Alodokter constató que Akamai estaba mejor posicionado para resolver estos desafíos. "Después de analizar a todos los proveedores, quedó claro que ninguno podía competir con Akamai en términos de cooperación con las principales redes de proveedores de servicios de Internet (ISP) en Indonesia", declara Kiagus Arief Adriansyah, director de Tecnología de Alodokter.

Estas alianzas respaldan el servicio Edge DNS de Akamai, que proporciona una experiencia rápida y coherente a los usuarios de la aplicación o el sitio web de Alodokter, incluso en las ubicaciones más remotas. La gran cantidad de servidores DNS de Akamai en Indonesia también implica que el tráfico del sitio web de Alodokter rara vez sale del país, lo que otorga un mayor control de la seguridad y la privacidad de los datos.

La colaboración con Akamai permitió a Alodokter adaptar su servicio rápidamente. En 2020, el uso de la plataforma se triplicó debido al gran número de personas que buscaban información fiable sobre la COVID-19 y querían hablar de sus síntomas con los médicos. "Akamai nos alertó del posible impacto de la pandemia y, con su ayuda, pudimos ampliar el servicio sin que se produjeran interrupciones", comenta Adriansyah.